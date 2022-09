Il servizio della web TV del Comune di Napoli

Lotta all’evasione dei tributi comunali: come previsto dal Patto per Napoli, parte la gara per il servizio di riscossione coattiva, l’accertamento e il contrasto all’evasione IMU e TARI. Le offerte devono pervenire entro il 29 novembre sul sito del Comune.