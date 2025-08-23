Task force decoro: pulizia straordinaria VII e VIII Municipalità Napoli

Ulteriori interventi nei prossimi giorni
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.
Proseguono le attività a tutela del decoro urbano, con il coordinamento della task force voluta dal Sindaco Gaetano Manfredi, nell’ambito degli interventi pianificati dall’Assessorato all’ambiente con l’impegno operativo delle società partecipate e delle Municipalità.
Gli interventi, avviati all’alba di questa mattina, in accordo con i presidenti Nicola Troiano e Nicola Nardella, hanno interessato i territori della VII e VIII Municipalità.
Gli operatori dell’ASIA hanno svolto un intervento straordinario di diserbo, spazzamento, lavaggio strade e marciapiedi, pulizia e lavaggio di campane e bidoncini, che ha interessato le seguenti strade:
Corso Chiaiano;
Corso Marianella;
Via Cupa della vedova;
Via nuova Toscanella;
Corso Secondigliano;
Via San Rocco.
Nei prossimi giorni, ulteriori interventi finalizzati al ripristino e al mantenimento del decoro urbano interesseranno altre aree della città, sia al centro, sia in periferia, attraverso le attività e il coordinamento del Tavolo del decoro guidato da Ciro Turiello.