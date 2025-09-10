Task force decoro Napoli: pulizia Molo Angioino e spalti Castel Nuovo

Nuovi interventi nei prossimi giorni

Un intervento di pulizia straordinaria ha interessato questa mattina l’area del Molo Angioino, l’ingresso della stazione della metropolitana e gli spalti di Castel Nuovo.

L’operazione, finalizzata a tutelare il decoro urbano, è stata coordinata dalla task force voluta dal Sindaco Gaetano Manfredi e rientra tra le attività pianificate con l’Assessorato al Verde e ha visto impegnato il personale delle società partecipate.

In questo caso, l’attenzione si è concentrata su una zona particolarmente frequentata dai turisti, che per molti rappresenta la prima immagine della città all’arrivo a Napoli.

Il calendario delle attività coordinate dal Tavolo per il decoro guidato da Ciro Turiello, prevede ulteriori operazioni di ripristino e tutela della qualità degli spazi urbani. I nuovi interventi riguarderanno sia il centro cittadino sia le aree periferiche.