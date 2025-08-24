Task force decoro Napoli: pulizia area della Chiesa di Porto Salvo

Gli interventi proseguiranno nei prossimi giorni

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Proseguono le attività a tutela del decoro urbano, con il coordinamento della task force voluta dal Sindaco Gaetano Manfredi, nell’ambito degli interventi pianificati dall’Assessorato all’ambiente con l’impegno operativo delle società partecipate e delle Municipalità.

L’intervento di questa mattina ha interessato l’area attorno alla Chiesa di Porto Salvo

Gli operatori della Napoli Servizi hanno svolto un intervento straordinario di diserbo, spazzamento e lavaggio marciapiedi.

Nei prossimi giorni, ulteriori interventi finalizzati al ripristino e al mantenimento del decoro urbano interesseranno altre aree della città, sia al centro, sia in periferia, attraverso le attività e il coordinamento del Tavolo del decoro guidato da Ciro Turiello.