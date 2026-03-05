Tarocchi – Tarosh – Taro. Studio sull’etimo del nome – Parte 1

Tarocchi; tarot; taro. Da qui principiano le osservazioni etimologiche e linguistiche di esoteristi come Papus, che si servono poi della tecnica dell’anagramma per derivare altre parole “nascoste” ed indicanti, secondo il loro punto di vista, il significato celato agli occhi di tutti.

“Taro” diverrà, quindi, “Rota”; “Ator”; “Tora”.

Quest’ultima parola sarà rivelatrice. Ventidue Arcani Maggiori come ventidue lettere dell’alfabeto ebraico, secondo quanto osservato da personaggi quali Eliphas Levi, Wirth e lo stesso Papus; anagrammi, poi, che conducono alla parola “Tora”, immediato riferimento a Torah ed il gioco è fatto: i tarocchi, dunque, a causa di questi parallelismi sono uno scrigno di insegnamenti cabalistici.

Tutti i mazzi di tarocchi usati oggi nel mondo magico ed esoterico hanno molteplici riferimenti a questo parallelismo scoperto dai grandi nomi del panorama Iniziatico dei secoli scorsi.

Prendiamo ad esempio due delle carte del mazzo Rider-Waite-Smith, vedremo che la Papessa tiene tra le mani un rotolo con su scritto “Tora”. È bene ricordare che la Torah ebraica è scritta su rotoli di pergamena.

Se andiamo poi ad osservare con attenzione l’Arcano X, la Ruota della Fortuna, troveremo dentro la circonferenza diversi simboli, tra cui le lettere disposte secondo la sequenza appena menzionata.

Questa stessa immagine viene ripresa da molte edizioni del testo che Gerard Encausse scrisse sugli Arcani Maggiori, il cui titolo è “Tarot of the Bohemians”.

In questo testo ritroviamo una immagine molto particolare su cui sarà necessario soffermarsi a meditare. Noteremo immediatamente un parallelismo tra la parte superiore della chiave e la carta della Ruota della Fortuna del mazzo precedentemente citato.

Esternamente, troveremo la parola che stiamo analizzando, leggibile sia in senso orario che antiorario. Dall’immagine sembra, inoltre, che la circonferenza abbia la funzione, data la presenza di numeri e lettere, di codificare e decodificare qualcosa.

La presenza dei simboli degli Arcani Minori e dei quattro segni fissi, direttamente collegati al Tetramorfo, completa il quadro e ci invita ad ulteriori parallelismi.

Tutti conoscono l’origine di questi simboli.

4 Io guardavo ed ecco un uragano avanzare dal settentrione, una grande nube e un turbinìo di fuoco, che splendeva tutto intorno, e in mezzo si scorgeva come un balenare di elettro

incandescente. 5 Al centro apparve la figura di quattro esseri animati, dei quali questo era l’aspetto: avevano sembianza umana 6 e avevano ciascuno quattro facce e quattro ali. 7 Le

loro gambe erano diritte e gli zoccoli dei loro piedi erano come gli zoccoli dei piedi d’un vitello, splendenti come lucido bronzo. 8 Sotto le ali, ai quattro lati, avevano mani d’uomo;

tutti e quattro avevano le medesime sembianze e le proprie ali, 9 e queste ali erano unite l’una all’altra. Mentre avanzavano, non si volgevano indietro, ma ciascuno andava diritto avanti a sé. 10 Quanto alle loro fattezze, ognuno dei quattro aveva fattezze d’uomo; poi fattezze di leone a destra, fattezze di toro a sinistra e, ognuno dei quattro, fattezze d’aquila. 11 Le loro ali erano spiegate verso l’alto; ciascuno aveva due ali che si toccavano e due che coprivano il corpo.

12 Ciascuno si muoveva davanti a sé; andavano là dove lo spirito li dirigeva e, muovendosi, non si voltavano indietro. 13 Tra quegli esseri si vedevano come carboni ardenti simili a torce che si muovevano in mezzo a loro. Il fuoco risplendeva e dal fuoco si sprigionavano bagliori. 14 Gli esseri andavano e venivano come un baleno. 15 Io guardavo quegli esseri ed ecco sul terreno una ruota al loro fianco, di tutti e quattro. 16 Le ruote avevano l’aspetto e la struttura come di topazio e tutt’e quattro la medesima forma, il loro aspetto e la loro struttura era come di ruota in mezzo a un’altra ruota. 17 Potevano muoversi in quattro direzioni, senza aver bisogno di voltare nel muoversi. 18 La loro circonferenza era assai grande e i cerchi di tutt’e quattro erano pieni di occhi tutt’intorno. 19 Quando quegli esseri viventi si muovevano, anche le ruote si muovevano accanto a loro e, quando gli esseri si alzavano da terra, anche le ruote si alzavano. 20 Dovunque lo spirito le avesse spinte, le ruote andavano e ugualmente si alzavano, perché lo spirito dell’essere vivente era nelle ruote. 21 Quando essi si muovevano, esse si muovevano; quando essi si fermavano, esse si fermavano e, quando essi si alzavano da terra, anche le ruote ugualmente si alzavano, perché lo spirito dell’essere vivente era nelle ruote. 22 Al di sopra delle teste degli esseri viventi vi era una specie di firmamento, simile ad un cristallo splendente, disteso sopra le loro teste, 23 e sotto il firmamento vi erano le loro ali distese, l’una di contro all’altra; ciascuno ne aveva due che gli coprivano il corpo. 24 Quando essi si muovevano, io udivo il rombo delle ali, simile al rumore di grandi acque, come il tuono dell’Onnipotente, come il fragore della tempesta, come il tumulto d’un accampamento. Quando poi si fermavano, ripiegavano le ali. 25 Ci fu un rumore al di sopra del firmamento che era sulle loro teste. 26 Sopra il firmamento che era sulle loro teste apparve come una pietra di zaffiro in forma di trono e su questa specie di trono, in alto, una figura dalle sembianze umane. 27 Da ciò che sembrava essere dai fianchi in su, mi apparve splendido come l’elettro e da ciò che sembrava dai fianchi in giù, mi apparve come di fuoco. Era circondato da uno splendore 28 il cui aspetto era simile a quello dell’arcobaleno nelle nubi in un giorno di pioggia. Tale mi apparve l’aspetto della gloria del Signore.

(Ezechiele 1, 4-25)