TARI, nessun aumento per i napoletani. Cresce numero di contribuenti

Manfredi: ‘Obiettivo diminuzione tariffa’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

La Giunta comunale ha deliberato le tariffe della TARI: anche quest’anno non ci sarà alcun aumento per i cittadini napoletani.

È l’effetto positivo delle attività di riscossione che ha fatto ampliare il numero di contribuenti e, di conseguenza, i metri quadrati sui quali applicare la tariffa. Le maggiori entrate di cassa dovute ai cittadini virtuosi hanno quindi evitato l’aumento della TARI.

I numeri

I numeri sono eloquenti. Si tratta di quasi 12 mila nuove famiglie, cifra che porta la platea di contribuenti domestici a quasi 383mila e di 4.000 nuove attività economiche che portano a circa 632mila le utenze non domestiche.

Ciò ha consentito maggiori entrate nelle casse comunali con cui poter fronteggiare i maggiori costi di raccolta e smaltimento, evitando che a pagarli fossero i cittadini.

I commenti

Il commento del Sindaco Gaetano Manfredi:

Il miglioramento della riscossione dei tributi comunali produce gli effetti sperati, di cui possono beneficiare i cittadini che pagano regolarmente. Insieme ad un sistema sempre più industriale di raccolta e smaltimento dei rifiuti, il nostro obiettivo è arrivare a ridurre nel medio termine la tariffa della TARI migliorando i costi di smaltimento.

L’Assessore al Bilancio, Pier Paolo Baretta, ha dichiarato: