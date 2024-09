Il servizio della web TV del Comune di Napoli

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Sono in arrivo, in questi giorni, gli avvisi di pagamento TARI 2024 che vedono al 16 settembre la scadenza della prima rata di acconto. In bolletta, per i contribuenti virtuosi in regola con i versamenti del 2023, anche un bonus di 32 euro erogato dal Comune.