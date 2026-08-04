Targa polacca e telaio contraffatto, sequestrata auto a Portici (NA)

Il conducente, un pluripregiudicato del quartiere Barra di Napoli, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di riciclaggio

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Città Metropolitana di Napoli.

Una FIAT 500X con targa polacca e dati identificativi alterati è stata sequestrata questa mattina in zona Bellavista a Portici dagli agenti del Gruppo N.I.S.A. – Nucleo Investigativo Stradale Ambientale – della Polizia Metropolitana di Napoli, diretta dal Comandante Lucia Rea.

Il controllo, effettuato nell’ambito delle attività di contrasto ai veicoli irregolari circolanti sul territorio metropolitano, ha permesso di rilevare immediatamente anomalie sulla punzonatura del telaio.

Gli operatori del Nucleo, altamente specializzati nel controllo dei codici identificativi e nella ricostruzione dei dati reali del veicolo, hanno accertato che la vettura risultava provento di furto avvenuto nel 2021 in provincia di Latina.

Il conducente, un pluripregiudicato del quartiere Barra di Napoli, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di riciclaggio, mentre l’autovettura è stata sottoposta a sequestro penale e messa a disposizione della magistratura.

Negli ultimi anni il territorio metropolitano è stato interessato da una crescente diffusione di veicoli con targa polacca, spesso utilizzati come “schermo” per mezzi rubati – il termine “schermo” viene usato per intendere che la targa estera viene usata come copertura in quanto spesso non sottoposta a controlli o, se soggetta a essi – riesce a eluderli a causa delle difficoltà di accesso delle Forze di Polizia italiane alle banche dati polacche, con telaio contraffatto o impiegati in attività di riciclaggio.

La scelta di targhe estere – in particolare polacche – rappresenta, dunque, una strategia consolidata della criminalità, che sfrutta la difficoltà di verifica immediata dei dati e la complessità nel ricostruire la provenienza del veicolo.

La Polizia Metropolitana sta contrastando con continuità questo fenomeno attraverso controlli

mirati, competenze tecniche elevate e un’attività investigativa quotidiana che ha portato al recupero di numerosi veicoli rubati, oltre 40 solo negli ultimi 9 mesi, e alla denuncia di soggetti coinvolti nel reimpiego illecito di autovetture.