Targa Comune Napoli al Centro ANAM che ha conquistato Coppa del Mondo

La cerimonia a Palazzo San Giacomo

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Il Comune di Napoli ha conferito una targa al Centro ANAM – Accademia Nazionale Acconciatori Misti come riconoscimento per lo straordinario risultato conseguito a livello internazionale con la vittoria del Coppa del Mondo al campionato OMC Hairworld.

La cerimonia si è svolta presso Palazzo San Giacomo, alla presenza dell’Assessore al Turismo e alle Attività produttive, Teresa Armato, dell’Assessore alle Politiche giovanili e al Lavoro, Chiara Marciani, e del Consigliere comunale Massimo Cilenti, che ha promosso l’iniziativa.

Con la consegna della targa, l’Amministrazione comunale ha voluto esprimere la propria ammirazione per il talento, la dedizione e l’eccellenza professionale che hanno permesso al Centro ANAM di portare Napoli sul podio mondiale e hanno trasformato disciplina e creatività in motivo di orgoglio per la città.

Ai Campionati mondiali OMC Hairworld, i componenti del Centro A.N.A.M. hanno conseguito anche numerosi riconoscimenti a livello individuale.

L’Assessore al Turismo ed alle Attività Produttive Teresa Armato ha dichiarato:

Ringrazio il Consigliere comunale Massimo Cilenti che ci ha dato l’occasione di premiare questi campioni. L’Amministrazione vi sosterrà, aiutandovi nella promozione della vostra arte anche fuori dal territorio e, come già fa l’Assessora Marciani, con la formazione. Unico neo: è una professione in cui c’è preminenza di figure maschili. Bisognerebbe dare più spazio alle donne.

L’Assessore alle Politiche giovanili e al Lavoro Chiara Marciani ha sottolineato:

Questo successo è la prova di come il talento dei nostri giovani, quando supportato da una formazione d’eccellenza, non abbia confini. L’Accademia ANAM rappresenta un modello virtuoso che coniuga passione e competenze tecniche, offrendo sbocchi occupazionali concreti e di alto profilo. Come Amministrazione continueremo a investire sul sostegno occupazionale affinché storie di successo come questa non siano eccezioni, ma la regola per i tanti giovani creativi della nostra città.

Il Consigliere comunale e Presidente della Commissione Politiche Sociali, Massimo Cilenti, ha concluso: