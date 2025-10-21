Targa al Grand Hotel Vesuvio di Napoli ricorda il patron Sergio Maione

L’omaggio dell’Amministrazione comunale

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Una targa al civico 45 di via Partenope, proprio dove si trova il Grand Hotel Vesuvio, ricorda Sergio Maione, patron della storica struttura alberghiera scomparso nel 2023.

La targa commemorativa è stata scoperta questa mattina dal Sindaco.

Imprenditore illuminato dell’industria turistica, come recita l’iscrizione, Maione è stato impegnato anche nell’Unione degli Industriali con ruoli di primo piano.

Nel maggio dello scorso anno è stato insignito dal Presidente della Repubblica del titolo di Cavaliere Emerito del Lavoro per il suo impegno nel campo dell’industria alberghiera.

L’apposizione della targa e l’iscrizione sono state approvate dalla Commissione Toponomastica e dalla Giunta comunale, derogando anche al criterio dei dieci anni dalla morte in considerazione dei particolari meriti riconosciuti a Maione e della storicità del Grand Hotel Vesuvio.

Così il Sindaco: