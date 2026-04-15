TAR Campania respinge ricorso Fonderie Pisano

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.

La Regione Campania prende atto della decisione del TAR di respingere il ricorso presentato dalle Fonderie Pisano, confermando la piena validità del provvedimento di chiusura.

Si tratta di un passaggio fondamentale nella difesa della salute delle cittadine e dei cittadini e nella tutela dell’ambiente, in linea con i principi sanciti anche dal Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.

L’Assessora Claudia Pecoraro dichiara:

Oggi affermiamo con forza un principio non negoziabile: la salute pubblica viene prima di ogni interesse economico.

È una decisione che segna un punto di svolta storico e restituisce fiducia alle comunità che per anni hanno chiesto ascolto, giustizia e rispetto.