‘Tap&Tap’, il nuovo sistema acquisto biglietti treni regionali Toscana

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Via a ‘Tap&Tap’ il canale di acquisto rapido dei biglietti del Regionale, tramite carte di pagamento contactless, direttamente dalle validatrici in stazione.

Il nuovo sistema è stato inaugurato oggi sui collegamenti fra Firenze – Pisa – Livorno, ‘Tap&Tap’.

Nelle 16 stazioni presenti lungo la linea sono state abilitate 115 validatrici dove sarà possibile acquistare il biglietto per i treni del Regionale in qualunque orario della giornata. Il piano delle attivazioni in Toscana prevede nuove linee già a partire dal 2025.

Il nuovo servizio è stato presentato oggi nella stazione di Pisa Centrale da Stefano Baccelli, Assessore infrastrutture e trasporti Regione Toscana, Maria Giaconia, Direttore Business regionale e sviluppo intermodale Trenitalia e Natalia Giannelli, Direttore regionale Toscana Trenitalia.

L’Assessore alla mobilità e trasporti Stefano Baccelli ha detto:

Si tratta di un sistema innovativo che migliorerà la fruizione dei treni regionali come ha migliorato molto l’acquisizione dei biglietti sui bus e tranvia con Autolinee Toscane, che ha già attivato il sistema con successo. Questa modalità favorisce l’utilizzo a chi non è abbonato, ma prende i mezzi anche saltuariamente e quindi non è interessato a cercare un sistema strutturato di acquisto dei biglietti ma semplicemente ad avere un modo facile di ottenere il biglietto anche con la carta di credito. È un’operazione che facilita anche i turisti, una fascia di utenti in cui si registra un’evasione più alta, non per mancanza di volontà da parte loro ma perché spesso trovano difficoltà nel reperire i biglietti. Bene quindi l’arrivo anche sui treni di questo strumento, plaudiamo a questa iniziativa di Trenitalia che renderà più facile la fruizione dei mezzi a lavoratori, studenti e turisti.

Per acquistare il biglietto è sufficiente avvicinare la propria carta di pagamento contactless, lo smartphone o lo smartwatch abilitati sui lettori posti nelle validatrici della stazione di partenza e successivamente effettuare la stessa operazione nella validatrice della stazione di arrivo.

È possibile acquistare con la stessa carta il biglietto per un solo passeggero adulto, tariffa ordinaria adulti in seconda classe, mentre in fase di controllo a bordo è sufficiente comunicare gli ultimi quattro numeri della carta di pagamento utilizzata.

Tutte le informazioni sono disponibili su trenitalia.com e sui canali social del regionale.

‘Tap&Tap’ è attivo, per i circuiti Visa, Mastercard, American Express e wallet, sui dispositivi digitali, anche per i collegamenti tra Roma Termini e Fiumicino Aeroporto (Leonardo Express), tra Verona Porta Nuova e Venezia Santa Lucia, tra Cagliari e Elmas Aeroporto e tra Torino Lingotto e l’Aeroporto di Torino Caselle, tra Padova e Bassano del Grappa, tra Venezia Santa Lucia e Bassano del Grappa, tra Treviso Centrale e Venezia Santa Lucia, tra Treviso Centrale e Vicenza, tra Palermo Punta Raisi e Palermo Centrale, tra Torino Porta Nuova e Bardonecchia.