Talk/laboratorio ‘L’Arte della Felicità 6 emozioni per pianoforte’

In programma il 6 dicembre all’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli

‘L’Arte della Felicità 6 emozioni per pianoforte’ lo spettacolo di musica, filosofia e cinema del musicista e compositore Antonio Fresa al Trianon Viviani venerdì 13 dicembre alle 20:30.

Il concertTalk, interamente dedicato al mondo delle emozioni, che ha registrato in tour per l’Italia un bel riscontro da parte del pubblico coinvolto dall’artista, solo sul palco con il suo pianoforte a parlare di Amore, Rabbia, Orgoglio, Felicità, Paura e Tristezza in una sorta di ‘conversazione intima’ e viaggio nell’animo umano che ricostruisce le connessioni della nostra educazione emotiva.

In occasione dello spettacolo, domani 6 dicembre alle 14:30 si terrà presso l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa – organizzato e in collaborazione del Trianon Viviani – un talk/laboratorio di Antonio Fresa con gli studenti del Master di Teatro, pedagogia e didattica del Suor Orsola Benincasa proprio sull’esplorazione artistica e musicale della complessità emozionale.

‘L’Arte della Felicità 6 emozioni per pianoforte’ il 13 dicembre alle 20:30 al Trianon Viviani, di cui si ringrazia la direzione del Teatro, è organizzato in partnership con il Premio Napoli per il ciclo Pietre Miliari incontri di letteratura e musica e intende offrire, attraverso un contributo artistico, un piccolo e personale spunto di riflessione a insegnanti, educatori, genitori e ai giovani, che possa trasformarsi in un utile strumento atto a indagare e comprendere il complesso e delicato mondo emozionale giovanile.

Una tappa importante è il laboratorio, previsto domani 6 dicembre alle 14:30 con i giovani studenti del master di Teatro, pedagogia e didattica assieme ai loro formatori, grazie alla collaborazione con il Trianon Viviani ed il master del Suor Orsola Benincasa.

‘L’Arte della Felicità 6 emozioni per pianoforte’

Uno spettacolo di musica, filosofia e cinema. Antonio Fresa pianista, compositore e direttore d’orchestra, autore della colonna sonora originale del film in animazione e della docuserie Rai ‘L’Arte della Felicità’, accompagna gli spettatori con la musica e le parole in un viaggio attraverso le 6 emozioni di base della psiche umana.

Amore, Rabbia, Orgoglio, Felicità, Paura e Tristezza, sono riportati nel concerto come spazi verbali e sonori, in cui ricostruire le connessioni della nostra educazione emotiva.

Un viaggio dentro l’animo umano, per esplorare gli stati fondanti della nostra esistenza, delle nostre scelte e della nostra visione del mondo. Una vera e propria immersione emotiva, musicale e filosofica che mette in relazione la complessità dell’animo umano con l’immediatezza delle nostre emozioni.

Fresa attraverso note, aneddoti e citazioni ci svela il pensiero che ha accompagnato la lettura delle sei emozioni, così da consegnarle al pubblico, con l’intento di riconnettersi a ciò che di più profondo e puro custodiamo fin da bambini.

La docuserie ‘L’arte della Felicità’ è andata in onda su Rai 3 ed è disponibile anche su RaiPlay.