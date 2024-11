Tajani: Napoli potrà e dovrà giocare un ruolo chiave nel Mediterraneo

Riceviamo e pubblichiamo.

Il Mediterraneo sta assumendo una posizione sempre più cruciale nello scenario geopolitico e commerciale globale.

Crocevia naturale tra Europa, Asia e Africa, questa regione è al centro di scambi economici, transizioni energetiche e dinamiche migratorie che ne rafforzano sempre più l’importanza strategica.

Quale ruolo può giocare Napoli rispetto alla crescita dell’economia del Mediterraneo?

Questa la domanda fondamentale a cui si cercherà di dare risposta nel corso dell’evento ‘Napoli Capitale del Mediterraneo: sviluppi e prospettive’ per i 50 anni della fondazione dell’Associazione Corpo Consolare di Napoli, la storica istituzione fondata nel 1974 che riunisce i consoli operanti nella città di Napoli e nella Regione Campania.

L’evento è stato presentato questa mattina nella Sala Aldo Moro del Ministero degli Affari Esteri, ed ha visto la partecipazione, oltre al Vicepresidente del Consiglio e Ministro per gli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, On. Antonio Tajani, del Decano Elio Pacifico e del Segretario Generale del Corpo Consolare di Napoli Mariano Bruno, del Presidente del Gruppo UniCredit Pier Carlo Padoan e dell’Amministratore Delegato di Deloitte & Touche Valeria Brambilla e del Rettore dell’Università degli Studi di Napoli L’Orientale Roberto Tottoli.

Il Ministro per gli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, ha dichiarato:

Il rapporto con la rete consolare straniera attiva sul territorio è fondamentale per valorizzare le eccellenze del Sud.

Il Segretario Generale del Corpo Consolare di Napoli, Mariano Bruno, dichiara:

La celebrazione dei 50 anni del Corpo Consolare di Napoli sarà l’occasione per ribadire come la città, passata da 25 rappresentanze consolari a oltre 70, voglia e possa giocare un ruolo fondamentale per la centralità dell’Italia nel Mediterraneo.

Per fare questo la città deve investire infrastrutture e sui giovani. Ci troviamo di fronte al paradosso che pur essendo la città più giovane d’Italia molti ragazzi emigrano per la loro formazione universitaria e le opportunità di lavoro.