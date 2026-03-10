Tagliatelle paglia e fieno con ricotta e spinaci

Ingredienti

500 gr di tagliatelle paglia e fieno

500 gr di ricotta

500 gr di spinaci freschi

350 gr di yogurt greco bianco

2 spicchi d’aglio

1 peperoncino

Olio EVO q.b.

sale q.b.

pepe misto q.b.

noce moscata q.b.

parmigiano reggiano o pecorino q.b.

prezzemolo q.b.

una manciata di anacardi

una manciata di noci

Oggi vi propongo una ricetta delicata e gustosa adatta a grandi e piccini, valida alternativa al solito sugo di pomodoro fresco, ma altrettanto deliziosa.

In una padella abbastanza ampia mettiamo a scaldare per pochi minuti l’olio e aggiungiamo il peperoncino e l’aglio, che elimineremo una volta imbiondito.

Nel padellone uniamo gli spinaci freschi e cuciniamoli finché non appassiscono.

Nel frattempo mettiamo a scaldare l’acqua salata e buttiamo la pasta.

Ho utilizzato delle tagliatelle paglia e fieno all’uovo già pronte, ma, naturalmente se avete il tempo di prepararle voi il risultato sarà migliore.

Quando gli spinaci sono pronti li spostiamo in un recipiente alto, unendo ricotta, yogurt greco bianco, parmigiano reggiano o pecorino, olio, sale, pepe, noce moscata, prezzemolo e un paio di mestoli di acqua di cottura.

Frulliamo il tutto per qualche minuto fino ad ottenere una bella cremina.

Nello stesso padellone facciamo tostare anacardi e noci e preleviamone circa la metà, che useremo per guarnire i piatti.

Scolata la pasta la mettiamo nel padellone con la cremina, aggiungendo un po’ d’olio e, se serve, un altro po’ di acqua di cottura, amalgamando il tutto.

Impiattiamo decorando con il resto di anacardi e noci e una spolverata di pepe misto.

Abbiniamo con un Pinot grigio.

Buon appetito!