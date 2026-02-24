Tagliatelle al cavolo viola

Ingredienti

1 cavolo viola da 1 kg

500 gr di tagliatelle

olio EVO q.b.

2 spicchi d’aglio

1 peperoncino

dragoncello o prezzemolo q.b.

sale q.b.

anacardi q.b.

noci q.b.

Preparazione

In genere trovo perfetto il cavolo viola, noto anche come cavolo rosso o verza viola, come contorno sia cotto che crudo. Stavolta, invece, l’ho utilizzato per condire delle tagliatelle, e, devo dire, il risultato mi ha proprio soddisfatta.

In un padellone scaldiamo dell’olio, l’aglio, che toglieremo non appena dorato, e il peperoncino. Aggiungiamo il cavolo viola tagliato a listarelle e un paio di bicchieri d’acqua che lasciamo asciugare, finché non diventa morbido.

In abbondante acqua salata lessiamo le tagliatelle, io ho le ho fatte in casa, ma potete tranquillamente comprarle già pronte e risparmiate tempo e fatica!

Preleviamo il cavolo viola e, in un recipiente alto, lo frulliamo con un minipimer aggiungendo l’acqua di cottura della pasta. Io non ho usato l’intero cavolo, ma ne ho lasciato un po’ da parte così da avere diverse consistenze nel piatto.

Scoliamo le tagliatelle un paio di minuti prima che siano al dente per ultimare la cottura nel padellone e aggiungiamo, se serve, un paio di mestoli di acqua bollente.

Se la cremina dovesse risultare troppo liquida, invece, basta aggiungere un paio di cucchiai di pangrattato.

Guarniamo aggiungendo dragoncello o prezzemolo, noci e anacardi spezzettati.

Abbiniamo con del Sangiovese rosso.

Buon appetito!