‘Tabù’ all’Altrove Teatro Studio

In scena a Roma 13 dicembre

Appuntamento unico sabato 13 dicembre all’Altrove Teatro Studio di Roma con ‘Tabù’, spettacolo di Nicola Manzari, diretto da Gianluigi Fogacci.

In scena Carlo Valli, attore, doppiatore e voce storica dei grandi attori americani tra cui quella di Robin Williams, è un magistrato molto dedito al suo lavoro che viene avvicinato, per non dire adescato, da una giovanissima e avvenente donna.

Questo rapporto trascinerà l’uomo in un misterioso e manipolatorio gioco di identità fino ad investirlo di una paternità di elezione, in una dinamica ai limiti della patologia.

Il protagonista viene risucchiato in questo gioco fino a cambiare radicalmente vita, rinchiudendosi con la donna in un ménage fatto di tenerezza, tormenti e sensi di colpa, ma scoprendo sentimenti fino ad allora sconosciuti.

L’epilogo sarà tragico e romantico allo stesso tempo, portando lo spettatore in un gioco di identificazione molto profondo e inquietante. Manzari, che prima di dedicarsi alla scrittura aveva intrapreso una brillante carriera di avvocato, sviscera la natura umana e mira a scardinare le convenzioni sociali in cui spesso siamo intrappolati avvalendosi delle sue competenze giuridiche, ma lo fa da filosofo del diritto e da fine indagatore dell’animo umano.

Gianluigi Fogacci annota:

Scritto alla fine degli anni settanta questo testo a due personaggi, rappresenta un unicum nella letteratura di Nicola Manzari, drammaturgo, sceneggiatore, autore radiofonico, saggista e regista nato a Bari all’inizio del secolo scorso e che ha conosciuto un certo successo nel secondo dopoguerra. Apprezzato per le sceneggiature dei film di genere che spaziavano dai drammi neorealisti, alle commedie, ebbe un sodalizio con Peppino De Filippo, ai polizieschi degli anni settanta, i suoi testi teatrali erano molto ambiti dalle compagnie primattoriali come quelle di Emma Grammatica, Marisa Merlini, Tino Buazzelli, ma come si dice in ‘Tabù’, Manzari compie un vero salto di qualità e partorisce un testo che per i suoi contenuti e il suo linguaggio non stento a definire perturbante. Questa commedia fu portata in scena dal grande Enrico Maria Salerno nel 1982, ne curò regia e interpretazione insieme alla figlia Chiara e fu un grande successo. Ritengo che oggi non abbia affatto perso smalto e attualità, anzi, oggi forse più che allora, certi temi sono più che mai tabù, tanto per rifarsi al titolo, viviamo infatti un’epoca in cui gli esseri umani faticano a dare parole ai sentimenti e spesso ne vengono travolti fino alle estreme conseguenze e come sempre il teatro ci invita, o ci costringe a riflettere e a nominare ciò che di più oscuro e inesplorato si agita in noi.

Biglietti:

intero 15€

ridotto 10€

Altrove Teatro Studio

Via Giorgio Scalia, 53

Roma

Per informazioni e prenotazioni:

telefono 3518700413

email ipensieridellaltrove@gmail.com