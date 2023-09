Tabellino e cronaca del match Vastogirardi – Sora

Risultato finale: ASD Vastogirardi Calcio 1 – 0 Sora Calcio 1907

Comincia bene il Vastogirardi con una conclusione da limite area con Salatino, palla di poco sulla traversa.

Clamorosa occasione sprecata con Caon al terzo minuto, a pochi passi dalla linea della porta non riesce a battere in rete un pallone facile facile. Ci prova il Sora al 6′ con Digilio a mettere in difficoltà la retroguardia gialloblù ma la difesa pronta respinge il tentativo d’attacco.

Al 10′ espulso Mastrantoni del Sora per fallo da ultimo uomo su Caon, calcio piazzato di Ruggieri che finisce tra le braccia del portiere ospite. Brividi nei pressi di Caravano, un croos in area ha messo in apprensione tutta la retroguardia.

Il Vastogirardi alza il suo baricentro, al 26′ conquista un calcio d’angolo che stava portando al gol di Fontana. Al 21′ gli ospiti conquistano un calcio piazzata battuto maldestramente da Jirillo, palla nelle mani di Caravano.

Incornata di testa di capitan Ruggieri su calcio d’angolo battuto da Antogiovanni, palla che attraversa tutta l’area piccola ma azione che svanisce. Al 33′ ci prova nuovamente Salatino dalla distanza ma Crispino pronto a bloccare il pallone. Al 36′ Caon su croos di Tocco, impatta il pallone con la testa ma la palla finisce sul fondo.

Iniziata la ripresa, le due compagini si stesso equivalendo dal punto di vista del gioco. Al 12’del secondo tempo atterrato Antogiovanni e calcio di rigore, quest’ultimo sbagliato da capitan Ruggieri. Al 19′ del secondo tempo Vastogirardi vicino al vantaggio con Fontana, che però si fa deviare il pallone in calcio d’angolo.

Grande intervento di Caravano su Belloisi, l’arbitro intervieno però e segnala fuorigioco ma rimane il bel gesto dell’estremo difensore. Al 26′ ci prova Belloisi da calcio di punizione ma la palla va alle stelle. Al 29′ della ripresa di nuovo il Vastogirardi da calcio d’angolo, Ruggieri non la impatta nel miglior modo e palla sul fondo.

Ceccuzzi prova a scuotere i compagni con una discesa sul lato sinistro, calcio d’angolo. Sugli sviluppi di calcio d’angolo l’estremo difensore Crispino nega la gioia a capitan Ruggieri.

Iacovetta match winner, a poco dalla fine, sblocca il risultato e prima vittoria in campionato.

Vastogirardi: Caravano, Tocco (22′ st Camara), Ruggieri, Visani, Pavone (39′ st Iacovetta), Antogiovanni (18′ st Brunetti), Acunzo, Iacullo, Salatino (31′ st Ceccuzzi), Fontana, Caon (22′ st Ferrara).

A disposizione: Nappo, Antinucci, Anzalone, Caterino.

Allenatore: Bifini Alessio.

Sora Calcio 1907: Crispino, Ippoliti, Orsi, Fortunato (37′ st Casali), Gemini, Mastrantoni, Tribelli (37′ st Blando), Di Prisco (13′ pt Vespa), Gubellini (18′ st Palma), Digilio, Jirillo (18′ st Belloisi).

A disposizione: Salvati, Mascella, Palma, Cancelli.

Allenatore: Campolo Stefano

Marcatori: 45’+2 Iacovetta

Ammoniti: Pavone (V), Acunzo (V), Camara (V), Iacovetta (V), Casali (S).

Espulsi: Mastrantoni(S)

Note: Rigore sbagliato dal Vastogirardi (Ruggieri al 12′ st)

Recupero: 3′ pt, 4′ st.