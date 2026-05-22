SZN alla Giornata Mondiale Biodiversità a Castelporziano con Mattarella

Il Presidente della Stazione Zoologica Anton Dohrn, Roberto Bassi, all’iniziativa promossa da promossa da CNR, Fondazione Marevivo e NBFC

Riceviamo e pubblichiamo.

Lo studio della bio-diversità è urgente e richiede coordinazione e collaborazione tra quanti se ne occupano. È una sfida complessa, ma insieme ce la faremo.

Con queste parole il Presidente della Stazione Zoologica Anton Dohrn, Roberto Bassi, è intervenuto oggi all’incontro dedicato alla Giornata Mondiale della Biodiversità presso la Tenuta Presidenziale di Castelporziano, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

L’iniziativa, promossa da CNR, Fondazione Marevivo e National Biodiversity Future Center, NBFC, e che ha visto la partecipazione di una folta delegazione dell’Ente, ha riunito istituzioni, ricercatori, volontari e studenti per richiamare l’attenzione sull’urgenza della tutela del patrimonio naturale, con particolare riferimento alla biodiversità marina.

Nel suo intervento, il Presidente Bassi ha sottolineato il ruolo storico della Stazione Zoologica Anton Dohrn nello studio della biodiversità, ricordando come l’Ente abbia anticipato di oltre un secolo l’approfondimento scientifico di un tema oggi centrale per la comprensione degli ecosistemi e dei cambiamenti climatici.

Bassi ha inoltre richiamato la necessità di affrontare le sfide ambientali attraverso una collaborazione stabile tra istituzioni di ricerca e mondo della divulgazione scientifica, rimarcando il valore del dialogo con il CNR, definito “fratello maggiore”, e con Marevivo, impegnata nel portare la ricerca scientifica all’attenzione del grande pubblico.

La partecipazione della Stazione Zoologica Anton Dohrn all’appuntamento di Castelporziano conferma l’impegno dell’Ente nella ricerca e nella salvaguardia della biodiversità marina, in un percorso che unisce conoscenza scientifica, cooperazione istituzionale e divulgazione.