‘Sympoiesis Symposium’ all’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino

Convegno internazionale dedicato alla ricerca artistica in Europa promosso dall’Accademia Albertina

Torino si conferma centro nevralgico del dibattito internazionale sulla ricerca artistica con il ‘Sympoiesis Symposium – A Symposium on Artistic Research in Europe’, il convegno internazionale promosso dall’Accademia Albertina di Belle Arti nell’ambito del progetto INAR – Italian Network of Artistic Research.

L’appuntamento, in programma martedì 20 e mercoledì 21 gennaio 2026 presso il Salone d’Onore dell’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, con possibilità di partecipazione anche in livestream sul canale YouTube dell’Accademia, rappresenta una tappa strategica del progetto INAR e un momento di confronto di rilievo per la comunità europea della Ricerca Artistica.

Il simposio si propone come uno spazio di dialogo avanzato sulle trasformazioni in atto nella Ricerca Artistica a livello europeo, esplorandone gli sviluppi oltre i confini italiani e le sue attuali e future interazioni con la scena italiana.

I relatori invitati condivideranno le proprie esperienze nazionali e istituzionali, presentando casi studio, letteratura emergente, storie di successo, criticità e nuovi quadri teorici, concettuali e operativi per il futuro della Ricerca Artistica in Europa.

Al centro del dibattito il concetto di sympoiesis, ispirato al pensiero di Donna Haraway: una visione della Ricerca Artistica come spazio di collaborazione orizzontale, empatia e generoso scambio di conoscenze, capace di generare nuove comunità di ricerca e nuovi immaginari per l’arte contemporanea.

Oltre al Simposio, all’interno del progetto INAR, è stato anche sviluppato un ambizioso percorso di esplorazione finalizzato alla costruzione di un lessico della Ricerca Artistica, concepito come strumento teorico e concettuale capace di sostenere una mappatura dinamica e interdisciplinare del settore.

Programma

Il programma si articolerà in due giornate di lavori, con keynote internazionali, panel tematici e tavole rotonde dedicate al rapporto tra ricerca – creazione, pedagogia radicale, politiche istituzionali e piattaforme di disseminazione della conoscenza.

Lunedì 20 gennaio – Dynamics of research-creation (Keynote speakers’ day): la giornata inaugurale sarà dedicata alle dinamiche della ricerca – creazione con gli interventi di:

• Henk Borgdorff – Università di Leida

• Aurélie Pétrel – HEAD – Haute école d’art & design, Ginevra

• Delphine Chapuis-Schmitz – ZHdK – Accademia d’arte di Zurigo

• Elke de Rijcke – ERG – École de Recherche Graphique e ESA Saint-Luc, Bruxelles

• Vincent Ciciliato – Université Jean Monnet, Saint-Étienne

• Andi Schoon – Accademia d’arte di Berna

• Fabien Vallos – École nationale supérieure de la photographie d’Arles

La mattinata sarà aperta dai saluti istituzionali del Direttore dell’Accademia Albertina Salvatore Bitonti e dei Principal Investigator del progetto INAR Irene Biolchini e Andrea Giomi.

Martedì 21 gennaio – Research-creation and knowledge dissemination platforms (Round tables day): la seconda giornata sarà invece dedicata al confronto tra istituzioni europee, riviste accademiche e piattaforme editoriali, con tavole rotonde su:

• Ricerca artistica tra pedagogia radicale e policy-making istituzionale;

• Ricerca-creazione e sistemi editoriali nel mondo AFAM e oltre;

• Rilettura collettiva del lessico della ricerca artistica sviluppato dal progetto INAR.

Tra i partecipanti figurano rappresentanti di istituzioni come il Sandberg Institute di Amsterdam, la ZHdK di Zurigo, l’ERG di Bruxelles, l’Accademia d’arte di Berna, oltre ai direttori delle principali riviste italiane di settore.

Programma dettagliato