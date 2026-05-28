Sviluppo Territoriale Campania, oltre 525 mln per interventi prioritari

Risorse destinate a tre macro-aree
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.
La Giunta regionale della Campania, nella seduta odierna, ha approvato l’assestamento e la razionalizzazione della programmazione del PR FESR Campania 2021/2027 per il settore Governo del Territorio, individuando interventi prioritari per un valore complessivo di oltre 525 milioni di euro.
Il piano punta a rafforzare la capacità di investimento della Regione, destinando le risorse principalmente a tre macro-aree:
• Efficientamento energetico e riqualificazione edilizia delle strutture pubbliche, a partire dalla Caserma dei Carabinieri “Caretto” di Napoli fino a numerose sedi municipali nei Comuni campani;
• Rigenerazione Urbana: attuazione dei Programmi di Rigenerazione Urbana Integrata Sostenibile, PRIUS, in molte città della regione per migliorare la qualità della vita;
• Realizzazione dei Programmi Integrati di Valorizzazione, PIV – Masterplan, e sostegno ai piani strategici di sviluppo per i territori del Litorale Salerno Sud, Litorale Domitio-Flegreo, Agro Nocerino-Sarnese, Costa del Vesuvio, Agro Aversano e Città Caudina.
L’Assessore al Governo del Territorio della Regione Campania Vincenzo Cuomo dichiara:
Con questa delibera rafforziamo una strategia di sviluppo fondata su programmazione, sostenibilità e capacità di attuazione.
La razionalizzazione delle risorse ci consente di concentrare gli investimenti sugli interventi realmente prioritari, accelerando la spesa e garantendo benefici concreti.
Parliamo di opere che migliorano la qualità delle città, l’efficienza energetica, la sicurezza e l’attrattività dei nostri territori, attraverso una visione integrata che mette al centro la rigenerazione urbana e la valorizzazione delle aree vaste della Campania.