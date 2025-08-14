Sviluppo della montagna, Giani e Saccardi: ‘Strada su cui proseguire’

Il Presidente e l’Assessore commentano la delibera di Giunta regionale che autorizza lo scorrimento delle graduatorie dei progetti presentati dalle Unioni di Comuni e dai Comuni montani

La montagna ha bisogno di attenzione ed anche di fondi per il proprio sviluppo. Per questo abbiamo deciso di procedere a un nuovo scorrimento delle graduatorie dei progetti presentati dalle Unioni di Comuni e dai Comuni montani e parzialmente montani per aiutare lo sviluppo in montagna attraverso la salvaguardia e la valorizzazione dei territori. Crediamo che questa sia la strada giusta su cui proseguire.

Il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, e l’Assessore regionale alle Politiche per la montagna e alla Toscana diffusa, Stefania Saccardi, commentano in questo modo, congiuntamente, la delibera approvata dalla Giunta regionale che autorizza lo scorrimento delle graduatorie dei progetti presentati dalle Unioni di Comuni e dai Comuni montani e parzialmente montani relative al fondo FOSMIT 2 per lo sviluppo delle montagne italiane.

L’azione regionale è finanziata con 2 milioni di risorse regionali allocate sul bilancio di previsione finanziario 2025/27. Lo scopo è favorire lo sviluppo locale in montagna attraverso la salvaguardia e la valorizzazione dei territori.

La delibera approvata dalla Giunta fa seguito ad altri scorrimenti autorizzati dalla Giunta regionale nello scorso mese di luglio.

Con la delibera di luglio la Regione ha stabilito di finanziare interamente, a valere su risorse statali FOSMIT, le graduatorie del bando relative al FOSMIT 1 concernenti misure di prevenzione del rischio del dissesto idrogeologico nei territori montani per circa 2 milioni 880 mila euro, esattamente 2.881.392,12 euro, e il bando per l’acquisto di mezzi e/o attrezzature per lo svolgimento delle attività antighiaccio e sgombero della neve su strada per poco più di 2 milioni, per l’esattezza 2.066.511,01 euro.