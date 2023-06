Svelata la stagione 2023/2024 al Teatro Summarte

Ricco cartellone per la sala di Somma Vesuviana (NA)

Riceviamo e pubblichiamo.

Anche quest’anno il Teatro Summarte è pronto ad accompagnarvi insieme ai grandi artisti del palcoscenico italiano.

Con la tenacia di sempre abbiamo pensato ad una stagione teatrale che potesse emozionarvi e far passare del tempo in amicizia.

Nove gli spettacoli previsti dal cartellone con tanti attori che si potranno ammirare sul palco: tra gli altri Marisa Laurito e Enzo Gragnariello, Paolo Conticini, Tosca D’Aquino e tanti altri.

Si partirà il 19 ottobre 2023 fino al 6 maggio 2024, resta con noi tutto l’anno non facendoti scappare la conveniente formula degli abbonamenti!

Ti aspettiamo in teatro!

In programma:

• 19 ottobre 2023 – Marisa Laurito e Enzo Gragnariello in ‘Vasame’;

• 11 novembre 2023 – Fabio Brescia in ‘Signori favorite il biglietto’;

• 24 novembre 2023 – Paolo Conticini in ‘La prima volta’;

• 15 dicembre 2023 – Corinne Clery in ‘Il diario di Adamo ed Eva’;

• 19 gennaio 2024 – Fabio Concato in ‘Musico ambulante’;

• 2 febbraio 2024 – Lino D’Angiò in ‘Lezioni di napoletanità’;

• 23 febbraio 2024 – Monica Sarnelli in ‘Napoli a colori’;

• 8 marzo 2024 – Ciro Esposito ‘Gli amici a questo servono’;

• 6 maggio 2024 – Tosca D’Aquino in ‘Fiori d’Acciaio’.

Costo abbonamenti per nove spettacoli 180 euro, con prelazione per i nostri abbonati fino al 15 luglio 2023. Passa in teatro e blocca il tuo abbonamento con un acconto.

Per info:

Teatro Summarte

Via Roma 15

80049 Somma Vesuviana (NA)

081-3629579 / 393-5667597

summarte1@gmail.com

www.summarte.it