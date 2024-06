Susanna Trusendi nominata Segretario della UGL Salute Livorno

Riceviamo e pubblichiamo.

Susanna Trusendi è stata nominata Segretario provinciale della UGL Salute Livorno.

Nata nella città labronica il 6 luglio 1961 è attualmente operatore sociosanitario presso il Gruppo Gheron a Cecina.

Sono già rappresentante aziendale della UGL Salute ed ho avuto modo di lavorare a stretto contatto con la segreteria nazionale per creare qui, nella provincia di Livorno, un primo forte nucleo di iscritti.

La risposta degli operatori sanitari è stata eccezionale e ci ha visto crescere esponenzialmente, grazie anche alla nostra costante presenza al loro fianco.

La nomina a Segretario provinciale mi onora e accresce le mie responsabilità. Sono pronta, come sempre ho fatto, a lottare per i diritti e la dignità degli operatori.

Per quel che riguarda gli OSS ci batteremo per promuovere la loro professionalità e cercare in ogni modo di avvicinare emolumenti e diritti contrattuali di chi opera nel privato a coloro che svolgono la propria attività in ambito pubblico. Perché nessun lavoratore resti mai indietro.