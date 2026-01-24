Superstizione: il lato oscuro della verità

Il desiderio umano di ottenere risposte alle grandi domande esistenziali ha guidato l’individuo nella sua incessante ricerca gnoseologica dai primordi fino ai nostri tempi.

Tuttavia, specialmente nei periodi in cui la conoscenza scientifica e filosofica era limitata per ragioni diverse, l’impossibilità di accedere a un sapere oggettivo e razionale, ha indirizzato tale ricerca verso “soluzioni alternative”, colmando il vuoto di certezze e costruendo strutture di pensiero che, pur non basandosi su prove concrete, promettevano di svelare i misteri dell’esistenza e di rispondere all’oscurità del “non-sapere”.

In un contesto in cui la cultura era privilegio di pochi e l’accesso alla liberazione dai fardelli dell’ignoranza era riservato a pochi eletti, si è sviluppato un ampio sostrato culturale fatto di verità mistiche e racconti tramandati oralmente, che per generazioni si intrecciavano con le esperienze comuni.

In questa dimensione, la cultura del “tradere”, cioè del “trasmettere”, ha avuto un ruolo centrale.

Le storie che circolavano nelle comunità, raccontate durante le lunghe notti accanto al fuoco o sussurrate sotto il cielo stellato, non erano semplici leggende o racconti popolari, piuttosto veri e propri strumenti di conoscenza e sopravvivenza, attraverso i quali si cercava di dare ordine al caos della vita quotidiana.

Per chi non aveva accesso alla scrittura o all’educazione, queste narrazioni divenivano uno degli unici modi per conferire significato alle esperienze, spiegare ciò che restava oscuro e rispondere alla paura dell’ignoto.

La cultura del “si dice”, del passaparola, assumeva, quindi, la forma di una verità collettiva, una verità non basata su verifiche scientifiche, ma sulla ripetizione e sulla tradizione.

È proprio in questo scenario che le credenze irrazionali si sono sviluppate, nascendo dal tentativo di spiegare fenomeni naturali, eventi casuali e difficoltà esistenziali tramite mezzi che erano, in realtà, racconti, segni e simboli, diventati la chiave per interpretare e affrontare il mondo.

La superstizione, intesa come l’attribuzione di poteri soprannaturali a determinati eventi, oggetti o comportamenti, ha percorso tutta la storia, diffondendosi come un tentativo di comprendere l’ignoto o di controllare l’incertezza che segna la vita umana.

In origine, queste credenze erano legate a forze divine o spiriti e si manifestavano attraverso sacrifici, preghiere e riti destinati a influenzare eventi futuri, come i raccolti, le guerre o la salute. Con il passare dei secoli, tali narrazioni si sono intrecciate con il folklore e le tradizioni religiose, alimentando mistero e paura.

Ciò che inizialmente aveva lo scopo di portare ordine nel caos si è gradualmente trasformato in un sistema di credenze che, pur privo di fondamento razionale, ha avuto un impatto profondo sulle dinamiche sociali, economiche e politiche delle comunità.

L’incapacità di spiegare l’inspiegabile ha alimentato fenomeni devastanti come la caccia alle streghe, le pratiche esoteriche e l’astrologia, superstizioni che, sebbene prive di basi scientifiche, sono sopravvissute e si sono adattate ai mutamenti storici.

La citazione di Voltaire

Le streghe hanno smesso di esistere quando noi abbiamo smesso di bruciarle

è un’affermazione che va oltre la critica diretta alla brutalità delle persecuzioni e si addentra nel cuore di un fenomeno ben più profondo: la creazione sociale della paura.

Voltaire, come pensatore illuminista, è interessato alla dinamica attraverso cui le superstizioni e le credenze collettive sono utilizzate per giustificare e perpetuare forme di controllo sociale, inclusa la violenza.

Nel periodo delle cacce alle streghe, tale paura non era “naturale”, cioè non nasceva spontaneamente dalla realtà dei fatti, ma era costruita dalle strutture di potere, dalla Chiesa e dalle autorità civili, che la alimentavano per consolidare il proprio potere e il controllo sulla popolazione.

La stregoneria era vista come un crimine gravissimo, ma la sua esistenza, in gran parte, dipendeva dalla credenza nelle sue manifestazioni: l’idea di poteri occulti e malefici che erano attribuiti a pochi individui, in genere donne vulnerabili, in un contesto di profonda ignoranza e superstizione.

In tale contesto di credenze collettive, dove il confine tra realtà e immaginazione diveniva labile, la superstizione ha svolto il duplice ruolo di vincolo sociale e strumento di coercizione, dove l’ignoto veniva affrontato con il ricorso a un ordine metafisico che, pur privo di fondamento razionale, ha avuto il potere di imprimere nella mente e nel cuore delle masse un senso di verità inappellabile.

La costruzione sociale della paura, alimentata dalla costante tensione tra il conosciuto e l’ignoto, ha finito per consolidarsi come una delle forze più potenti della storia umana, capace di orientare le scelte politiche, religiose e sociali delle comunità.

L’uomo, incapace di dominare il caos esistenziale, si è rifugiato in soluzioni che gli promettevano una forma di sicurezza, di protezione, ma che, nella loro essenza, altro non facevano se non perpetuare un’illusione di controllo.

Eppure, è proprio la critica illuminista che, come una luce splendente, ha tracciato il cammino verso una liberazione dal giogo delle superstizioni. Voltaire, con la sua lucidità ironica, non solo smascherava la falsità delle credenze popolari, ma invitava l’uomo a riscoprire la propria dignità nel pensiero razionale e nel libero scrutinio della realtà.

Così, mentre la superstizione ha radici profonde nella storia, la sua esistenza non è mai stata inevitabile. Essa è il frutto di un periodo storico in cui la ricerca della verità era ancora nelle mani di pochi e l’ignoranza, coltivata e alimentata dalle élite di potere, trovava nell’irrazionale un terreno fertile per crescere.

Ma il cammino della conoscenza, reso arduo dalla tradizione, ha infine trionfato, portando con sé la consapevolezza che l’uomo non ha più bisogno di cercare risposte nelle ombre del soprannaturale, ma può finalmente volgere lo sguardo verso la luce della ragione, risolvendo i suoi dilemmi non con il timore, ma con la certezza che la conoscenza è la chiave per dominare l’incertezza e per rendere il mondo un luogo migliore.