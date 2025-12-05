Supermercati Piccolo apre punto vendita nella Base NATO di Lago Patria

Soddisfazione espressa dal Generale Sganga

È stato inaugurato questa mattina il nuovo supermercato della catena Supermercati Piccolo all’interno della Base NATO di Lago Patria, Giugliano in Campania (NA), un’apertura che rafforza ulteriormente la presenza dell’azienda sul territorio e conferma l’impegno nel garantire qualità, convenienza e servizi dedicati a una comunità internazionale.

A tagliare ufficialmente il nastro sono stati il Generale di Corpo d’Armata Rodolfo Sganga, Capo di Stato Maggiore del Comando Interforze Alleato di Napoli, Allied Joint Force Command Naples – JFC Naples, e il Sig. Michele Piccolo, fondatore e Presidente di Supermercati Piccolo.

L’inaugurazione si è svolta alla presenza delle autorità militari e dei rappresentanti dell’azienda, segnando un momento significativo di collaborazione tra il mondo civile e quello militare.

Il nuovo punto vendita è esclusivo per la comunità NATO. Esso è stato progettato per rispondere alle esigenze del personale della base e delle loro famiglie, offrendo un assortimento completo di prodotti freschi, tipicità locali, articoli internazionali e servizi moderni pensati per agevolare la vita quotidiana di una comunità dinamica e multiculturale.

Il Sig. Michele Piccolo ha dichiarato:

Siamo orgogliosi di aprire questo supermercato all’interno della Base di JFC Naples. Il nostro obiettivo è portare, in esclusiva, qualità, attenzione al cliente e un’offerta ampia e conveniente anche in un contesto così particolare e di grande rilevanza strategica.

Il Generale Sganga ha espresso soddisfazione per l’apertura:

La presenza di Supermercati Piccolo all’interno della nostra base rappresenta un valore aggiunto per il personale e le loro famiglie, contribuendo a migliorare la qualità della vita e rafforzando il legame con il territorio.

Con questa nuova apertura, Supermercati Piccolo prosegue il proprio percorso di crescita e innovazione, consolidando la sua missione di essere un punto di riferimento per le comunità che serve all’insegna del suo slogan: amore e passione per il buono.