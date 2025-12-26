‘Suore fuori controllo’ al Teatro de’ Servi

In scena a Roma dal 26 dicembre all’11 gennaio

Riceviamo e pubblichiamo.

Debutta al Teatro de’ Servi di Roma, dal 26 dicembre all’11 gennaio, ‘Suore fuori controllo’, di N. L. White, il nuovo spettacolo diretto da Luca Ferrini, tutto da ridere, con Andrea Lintozzi, Antonia Di Francesco, Luca Ferrini, Alessandra Mortelliti, Andrea Verticchio, Paola Rinaldi.

Due poliziotti sono appostati in una camera di motel per un’operazione di polizia che si svolgerà nella stanza attigua. Dovranno registrare, con spie e telecamere nascoste, l’incontro tra due suore, sospettate di furto ai danni di una congregazione religiosa, ed una commercialista, collaboratrice della polizia, che consegnando loro i soldi dovrà farle cogliere in flagranza di reato.

L’operazione si rivelerà completamente fallimentare, tutto quello che potrà andare storto lo farà e la situazione precipiterà in un caos totale.

La confusione su chi si trovi in quale stanza, chi venga registrato, chi abbia preso i soldi, chi sia un killer e perché la contabile continui a togliersi i vestiti inesorabilmente travolgerà l’atmosfera poliziesca facendola virare freneticamente verso quella della comicità più travolgente.

Una commedia degli equivoci, travolgente, in cui identità confuse, imprevisti e malintesi si trasformano in una sequenza di gag irresistibili, con l’assurdo che regna sovrano dall’inizio alla fine.

Teatro de’ Servi

Via del Mortaro, 22

00187 Roma

Per informazioni e biglietti:

tel. 06.6795130 | info@teatroservi.it

Orario spettacoli

da martedì a venerdì ore 21:00

sabato ore 17:30 e ore 21:00

domenica ore 17:30

Biglietti 25€

Speciale 31 dicembre 2025

Formula Happy Hour – €50

Ore 19:30 Aperitivo in teatro + ore 20 spettacolo, termine evento ore 21:30

Formula Bollicine – 60€

Sold-out