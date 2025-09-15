Suona la campanella in 160 scuole della Città Metropolitana Napoli

La Consigliera delegata alla Scuola Marianna Salierno all’ISS Sannino – De Cillis di Ponticelli

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Città Metropolitana di Napoli.

Campanella d’inizio anno scolastico nei 160 istituti superiori di competenza della Città Metropolitana di Napoli, divisi su 296 plessi.

Ai 157mila studenti che li frequentano tra Napoli e provincia vanno i migliori auguri da parte delle due consigliere delegate Marianna Salierno e Ilaria Abagnale.

Stamattina, in particolare, la Consigliera delegata Marianna Salierno ha partecipato alla cerimonia di inaugurazione presso l’ISS Sannino – De Cillis di Ponticelli, nella succursale di via Argine, nella periferia orientale di Napoli.

Una giornata voluta e organizzata dalla Dirigente scolastica Angela Mormone alla quale hanno partecipato anche Raffaele Borriello, Capo di Gabinetto del MAASAF – Ministero dell’Agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste, ex alunno del Sannino – De Cillis, l’Assessore alla scuola del Comune di Napoli Maura Striano, Marianna Viscovo Assessore all’Istruzione della sesta Municipalità Ponticelli – Barra – San Giovanni a Teduccio, Giuseppe Campanile della Facoltà di Medicina Veterinaria, Michele Buonomo di Legambiente, Ettore Bellelli Presidente regionale Coldiretti Campania, Teresa Di Nardo responsabile dei Giovani Coldiretti, Patrizia Marini, Presidente della Rete Nazionale Istituti Agrari e l’Assessore regionale all’Agricoltura Nicola Caputo.

La Consigliera metropolitana delegata all’Edilizia Scolastica Marianna Salierno, delegata dal Sindaco metropolitano Gaetano Manfredi, afferma:

Sono davvero felice di inaugurare l’anno scolastico in questo istituto, vero fiore all’occhiello della Città Metropolitana di Napoli. Ai ragazzi auguro di frequentare la scuola con profitto e con entusiasmo, abbracciando le nuove sfide che il mondo ci pone davanti, senza mai demoralizzarsi. I ragazzi devono sapere che hanno al loro fianco un personale scolastico preparato e appassionato, noi come Città Metropolitana li stiamo sostenendo con un impegno imponente in termini di risorse pubbliche, che stiamo onorando attraverso la cantierizzazione dei fondi PNRR e non solo. Tutti insieme: studenti, docenti e amministrazione pubblica potremo affrontare con successo le sfide che ci siamo imposti per la rinascita dei nostri territori.

Qui al Sannino – De Cillis, ad esempio, abbiamo recentemente trasformato un vecchio deposito nell’AgriCucina a metro zero, ovvero il laboratorio in cui i prodotti della terra, qui coltivati nelle serre, prendono vita e gusto nei piatti elaborati in cucina.

La Dirigente scolastica Angela Mormone che ricorda anche Davide Sannino, ex studente, giovane vittima della criminalità a cui l’istituto è cointitolato, afferma:

Con sette diversi indirizzi di studio che vanno dall’agrario all’alberghiero, all’audiovisivo al socio-sanitario, portiamo avanti una didattica laboratoriale per oltre mille alunni che frequentano il nostro istituto, per non parlare dei corsi serali che danno la possibilità anche agli adulti di raggiungere il traguardo del diploma di scuola superiore. Oggi non è solo il primo giorno di scuola, ma il momento in cui tutta la comunità educante si ritrova. Inoltre, questa scuola, aperta tutto il giorno, è anche un presidio di legalità.

La vera forza dell’ISS Sannino – De Cillis è nella sua fattoria didattica con i suoi 17 ettari, presidio Coldiretti, che con le sue serre e le sue stalle avvicina gli studenti alla pratica agricola, offrendo un contatto diretto con le colture e con gli animali.

Un elemento strategico nella didattica, nella conservazione della biodiversità e nella promozione del made in Italy, come ha sottolineato anche il suo ex alunno Raffaele Borriello, ora Capo di Gabinetto del MASAF, particolarmente emozionato nel varcare di nuovo la soglia del portone scolastico.

Tra gli ospiti d’onore della giornata anche un ex alunno molto speciale: Antonio Alfano, classe 1930, originario di Gragnano, che oggi, dopo 75 anni, ha ritirato il diploma di tecnico agrario che aveva conseguito il 26 luglio 1950 e che non ha fatto mancare le sue parole di incoraggiamento ai giovani studenti.