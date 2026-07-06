Sulla successione cognatica titoli SRI: saggio di Gionata Barbieri

Il nuovo libro pubblicato sotto l’egida dell’Accademia di Arnau Roger

La scoperta e la reinterpretazione delle grandi architetture giuridiche del passato continuano a riservare sorprese straordinarie agli storici della politica e del diritto, come dimostra l’uscita del nuovo e dirompente saggio firmato dal Prof. Gionata Barbieri, Presidente dell’Accademia di Arnau Roger, intitolato ‘Sulla successione cognatica dei titoli del Sacro Romano Impero con clausola di trasmissibilità «Utriusque Sexus in Infinitum»’ e pubblicato sotto l’egida della stessa istituzione accademica.

Questa corposa e documentata indagine si propone al pubblico e alla comunità scientifica non con le caratteristiche di una semplice e polverosa rassegna genealogica di antiche dinastie europee, bensì come un vero e proprio saggio di geopolitica del diritto, capace di svelare i meccanismi più sofisticati e accesi che per secoli hanno regolato il potere all’interno del Sacro Romano Impero.

Al centro della narrazione dell’autore si colloca la celebre e solenne clausola diplomatica che estendeva la trasmissibilità dei massimi onori imperiali a entrambi i sessi all’infinito, una formula che di fatto scardinava la secolare e monolitica preferenza germanica per la linea maschile pura, nota come Mannesstamm.

Il saggio conduce il lettore dentro una vera e propria battaglia giurisprudenziale d’Età Moderna, mostrando come gli Imperatori, agendo nella loro veste di uniche fonti supreme di ogni onore, utilizzassero la speciale legge diplomatica dei propri decreti sovrani per imporre una formale deroga alle consuetudini feudali locali e provinciali, spesso difese con le unghie e con i denti dalle diete regionali e dai principi territoriali.

Con una prosa serrata, limpida e avvolgente, il Prof. Barbieri ricostruisce una distinzione concettuale che ribalta molte delle convinzioni storiografiche tradizionali, separando nettamente l’eredità civile e patrimoniale delle grandi casate, legata al possesso materiale dei beni e delle finanze, dalla trasmissione prettamente biologica dello status nobiliare, che restava ancorata indissolubilmente allo ius sanguinis.

L’aspetto meno noto agli interessati al settore che trova largo spazio nell’opera risiede, probabilmente, nell’esame approfondito della complessa dottrina della finzione di continuità ancestrale, uno tra numerosi e raffinati espedienti teorici attraverso il quale la giurisprudenza imperiale elevava l’utero materno a vettore attivo e dinamico del rango nobiliare, permettendo, così, al prestigio e ai diritti della stirpe di rigenerarsi perfettamente attraverso la linea femminile anche di fronte alla totale estinzione biologica degli uomini del casato.

Per supportare questa tesi rivoluzionaria, l’autore non si limita alle speculazioni dottrinali ma scende sul terreno dei fatti storici, srotolando una vastissima mappa di casistica reale che attraversa l’Europa intera, dai territori centrali dell’Impero fino alle sue aree più periferiche.

Scorrendo le pagine del trattato si incontrano vicende avvincenti e determinanti per la storia europea, a partire dalla contea sovrana di Sayn-Wittgenstein-Sayn, dove il diritto di successione delle donne fu solennemente riconosciuto e protetto persino dai grandi trattati della Pace di Vestfalia del 1648, passando per le intricate transizioni onomastiche e geografiche che ridisegnarono le sorti delle illustri case dei Mansfeld-Colloredo e degli Schwarzenberg-Sulz.

La ricerca si spinge con grande acume critico fino alle regioni settentrionali, documentando la deviazione cognatica pura della Contea di Oldenburg nel territorio di Jever, che portò la corona direttamente nelle mani dell’Imperatrice Caterina II di Russia, ed esamina l’impatto internazionale della formula nel bacino del Mediterraneo e nel Regno Unito, analizzando con rigore i diplomi delle stirpi dei d’Avalos, dei Ceschi di Santa Croce e la tormentata epopea dei conti Arundell de Wardour.

Ma il vero colpo d’ala del saggio, che lo rende di stringente attualità anche per i moderni dibattiti sul diritto nobiliare, si compie negli ultimi capitoli, dove il Prof. Barbieri analizza il traumatico passaggio avvenuto tra il XIX e il XX secolo, un’epoca segnata dal crollo del flessibile pluralismo imperiale a favore delle rigide e accentratrici codificazioni burocratiche degli Stati moderni, incarnate dalle severe commissioni araldiche come l’Adelsdepartement austriaco o la Consulta Araldica del Regno d’Italia.

Con una tesi finale destinata a far discutere, l’autore argomenta con forza che, sebbene le leggi amministrative contemporanee abbiano ristretto e spesso cancellato il riconoscimento civile e l’uso pubblico di questi titoli nei rapporti con lo Stato, esse non abbiano estinto le originarie e native peculiarità onorarie che restano permanentemente impresse nel sangue dei discendenti per la sola forza della concessione imperiale di partenza, avvalendosi di una continuità nell’ambito del diritto privato.

Questo saggio, che unisce la precisione del giurista al respiro del racconto storico, viene offerto dall’Accademia di Arnau Roger in modalità ad accesso libero, consentendo a chiunque, dai semplici appassionati ai ricercatori più esigenti, di scaricare ed esplorare gratuitamente il testo integrale direttamente dal portale ufficiale dell’istituzione scientifica a questo link.

Inoltre, è possibile leggerlo in modalità Flip Book ai seguenti link https://www.accademiaarnauroger.org/libri/ o https://www.accademiaarnauroger.org/pubblicazioni-dellaccademia/ oppure sull’account academia.edu a questo link.

A breve sarà disponibile anche su piattaforma Google Books.

A tutti buona lettura.