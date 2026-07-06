Sul set di ‘Bentornati al Sud’ nasce il gusto ‘Siani’

Il gelato di Domenico Belmonte conquista il cast

Riceviamo e pubblichiamo.

C’è un protagonista inatteso che, tra un ciak e l’altro, ha saputo conquistare il set di ‘Bentornati al Sud’: il gelato di Domenico Belmonte, maestro gelatiere della Gelateria l’Ancora di Santa Maria di Castellabate (SA).

Tutto nasce dalla sua ormai celebre Delizia Cilentana, una specialità che ha fatto innamorare Alessandro Siani, diventando un appuntamento fisso durante le pause delle riprese.

Ma il successo del gelato di Belmonte non si è fermato al solo attore napoletano.

Ben presto ha conquistato anche Claudio Bisio, gli altri interpreti del film e l’intera troupe – dai tecnici agli operatori, fino a tutto lo staff che lavora dietro le quinte – hanno voluto assaggiare quella specialità che racconta il Cilento attraverso sapori autentici e ingredienti di qualità.

Nei giorni passati ogni pausa diventava l’occasione per gustare un cono o una coppetta, trasformando il gelato in uno dei momenti più attesi della giornata sul set.

Da quell’entusiasmo e da quell’apprezzamento quotidiano è nata un’idea speciale. Domenico Belmonte ha deciso di dedicare ad Alessandro Siani un gusto esclusivo, di gelato, chiamandolo semplicemente ‘Siani’.

Una creazione che unisce la raffinata Delizia Cilentana a una golosa variegatura di cioccolato fondente, un equilibrio di sapori che richiama il carattere genuino e coinvolgente dell’attore e ricorda i piacevoli momenti condivisi durante le riprese.

Domenico Belmonte racconta:

Ogni gusto racconta una storia. Questo racconta un’estate di cinema, amicizia e passione per il territorio.

Oggi il gusto ‘Siani’ rappresenta molto più di una semplice novità in vetrina: è il simbolo di un incontro tra i cinema e l’eccellenza artigianale del Cilento, un omaggio a un’esperienza che ha lasciato un ricordo indelebile non solo ad Alessandro Siani, ma anche a Claudio Bisio, a tutto il cast e a tutte le persone che hanno lavorato dietro le quinte di uno dei film più amati dal pubblico italiano.

Perché, a volte, un grande film lascia ricordi indimenticabili.

Altre volte… lascia anche un gelato destinato a entrare nella storia.

A rendere ancora più significativa questa storia è il percorso professionale di Domenico Belmonte, riconosciuto come uno dei più autorevoli interpreti della gelateria artigianale italiana.

Oltre a guidare con passione la storica Gelateria l’Ancora di Santa Maria di Castellabate, Belmonte è Presidente di Artglace, la Confederazione Europea dei Gelatieri Artigiani, organismo che rappresenta migliaia di maestri gelatieri in tutta Europa e promuove la cultura del gelato artigianale come autentica eccellenza del patrimonio gastronomico europeo.

Da anni è impegnato nella valorizzazione delle materie prime del Cilento, trasformando i prodotti del territorio in creazioni capaci di raccontarne identità, tradizioni e sapori.

Ogni suo gusto nasce dalla ricerca della qualità, dall’utilizzo di ingredienti selezionati e dalla volontà di custodire l’autenticità della lavorazione artigianale, principi che gli hanno permesso di ottenere riconoscimenti a livello nazionale e internazionale.

Il gusto ‘Siani’ rappresenta perfettamente questa filosofia: non una semplice dedica, ma il racconto di un’esperienza vissuta, capace di trasformare un ricordo cinematografico in un’emozione da assaporare.

È l’ennesima dimostrazione di come il gelato artigianale possa diventare ambasciatore del territorio, creando un legame tra cultura, turismo, spettacolo ed eccellenze enogastronomiche.

Per Domenico Belmonte ogni gelato è molto più di un dessert: è un mezzo per raccontare una storia, promuovere il Cilento e far conoscere, attraverso il gusto, una terra ricca di tradizioni e autenticità.

Lo stesso spirito che oggi, nel suo ruolo di Presidente di Artglace, porta in tutta Europa, sostenendo la tutela del gelato artigianale e il lavoro quotidiano di migliaia di maestri gelatieri.

Così, il gusto ‘Siani’ non rappresenta soltanto un omaggio ad Alessandro Siani e ai momenti trascorsi sul set di ‘Bentornati al Sud’, ma diventa anche il simbolo di una visione: quella di un artigiano che continua a trasformare passione, territorio e cultura in un’eccellenza riconosciuta ben oltre i confini del Cilento.