‘Suggestioni Viennesi’ al Teatro ai Colli

Concerto sinfonico il 25 aprile a Padova, nell’ambito della rassegna ‘In Musica Scientia Virtus et Gaudio’

Riceviamo e pubblichiamo.

Prosegue con un concerto sinfonico dal titolo ‘Suggestioni Viennesi’, martedì 25 aprile 2023, ore 18:30, al Teatro ai Colli, via Monte Lozzo 16 a Padova, la Stagione Concertistica 2022-2023 ‘In Musica Scientia Virtus et Gaudio’ dell’orchestra ‘Il Cimento Armonico’.

Protagonista, accanto all’orchestra ‘Il Cimento Armonico’ diretta dal direttore ventiquattrenne padovano Gianmaria Fantato Pontini, recentemente selezionato tra centinaia di colleghi under 35 di tutto il mondo per dirigere l’orchestra Vienna Opera Academy al Musikverein di Vienna in agosto, il giovane clarinettista e matematico, Domenico Veca, siciliano di origine, veneto di adozione, in un programma che porterà nella Vienna del Settecento con alcune delle più belle pagine scritte da Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791) e Ludwig van Beethoven (1770 – 1827).

Le musiche per il concerto sono state scelte per “per un’occasione di festa” e ben si adattano per celebrare con eleganza il 25 aprile.

Si inizia con l’Overture dall’opera buffa in due atti Così fan tutte, ossia La scuola degli amanti (K 588) di W. A. Mozart, che con la sua spensieratezza e vivacità è un degno preludio per una grande festa in musica.

Terza e ultima delle tre opere buffe scritte dal compositore salisburghese su libretto di Lorenzo da Ponte, venne rappresentata per la prima volta al Burgtheater di Vienna il 26 gennaio 1790.

L’Overture dall’opera Così fan tutte si collega idealmente al Concerto per clarinetto in la maggiore, K 622 di W. A. Mozart, che riesce a far parlare ogni momento strumentale come fosse una scena e avesse a disposizione personaggi. Completato nell’ottobre del 1791, ossia nell’ultimo anno di vita del musicista, che sarebbe morto di lì a pochi mesi, risulta tuttavia una composizione di incredibile freschezza e vitalità.

Fu dedicato al virtuoso di clarinetto Anton Stadler, amico e fratello massone di Mozart ed è l’ultima composizione di Wolfgang Amadeus Mozart per strumento solista. Benché il clarinetto fosse, a quei tempi, ancora uno strumento relativamente giovane, Mozart ne apprezza la dinamica espressiva ritenendolo idoneo a cogliere, nel contempo, i due elementi essenziali dell’ispirazione artistica del suo ultimo periodo: la malinconia e la fresca vivacità.

Il brano, infatti è permeato in tutti i suoi tre movimenti da sentimenti contrastanti, dalla gioia all’allegria dal dolore all’amore, dalla vivacità alla tranquillità. Il secondo movimento, in particolare, è un continuo scambio di sentimenti tra il solista e l’orchestra in una fusione quasi di amorosi sensi tra le frasi musicali.

Questo festoso concerto si concluderà con il “il trionfo della danza” come viene soprannominata la Sinfonia n. 7 in la maggiore, op. 92 di Ludwig van Beethoven, composta fra l’autunno 1811 e il giugno 1812, in comunione con l’Ottava e con le musiche di scena per ‘Le rovine di Atene’ e ‘Re Stefano’ di Kotzebue, ed eseguita per la prima volta l’8 dicembre 1813 nella sala dell’università di Vienna.

Con la Settima Sinfonia è l’idea di armonia e di «gioia», che conquista Beethoven. Richard Wagner, colpito dall’elemento ritmico che, incessante, pervade l’intera partitura, la definì:

l’apoteosi della danza. È la danza nella sua massima essenza, l’azione del corpo tradotta in suoni per così dire ideali.

Danza quindi come sublimazione di una essenza ritmica, che percorre tutta l’opera in un graduale e costante crescendo d’intensità metrica, da una lenta messa in moto fino al massimo dell’eccitazione.

I biglietti si potranno acquistare presso Gabbia Dischi Padova, via Dante 8, o 45 minuti prima del concerto al Teatro ai Colli, prezzi da €15,00 a €7,50.

Si consiglia la prenotazione in anticipo.

Info:

e-mail: ilcimentoarmonico@gmail.com

sito web: www.ilcimentoarmonicoaps.it

Prezzo biglietti:

Platea: €15,00 intero, €10,00 ridotto over 65 e under 30

Galleria: €10,00 intero, €7,50 ridotto over 65 e under 30

Per i tamburini:

Martedì 25 aprile 2023, ore 18:30

Teatro ai Colli, via Monte Lozzo 16, Padova

Concerto ‘Suggestioni Viennesi’

Domenico Veca, clarinetto

Gianmaria Fantato Pontini, direttore d’orchestra

Orchestra ‘Il Cimento Armonico’

Musiche di W. A. Mozart, L. van Beethoven