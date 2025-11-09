‘Suffragium non olet’ al Teatro Burlesque

Mario Abenante racconta Caivano (NA) tra criminalità e politica
Riceviamo e pubblichiamo.
Martedì 11 novembre, alle ore 19:00, al Teatro Burlesque di Caivano (NA), andrà in scena il recital ‘Suffragium non olet – Il voto non puzza’ del Direttore di Minformo TV Mario Abenante.
Un evento in cui saranno centrali le riflessioni e le analisi sull’aspetto socio-politico di Caivano.
Un racconto, tratto dall’ultima opera letteraria di Abenante ‘Il volto criminale dell’ignavia’, in cui sarà narrata la storia criminale di Caivano fin dall’inizio, dai primi momenti in cui la camorra si è impadronita del territorio di Caivano, fino ai giorni nostri con i due scioglimenti per ingerenze criminali.
Saranno illustrate le liste con gli impresentabili, i retroscena di questa campagna elettorale e il fenomeno del ‘Gattopardo’ in salsa caivanese.
Al termine della serata ci sarà un momento di relax con buffet e firmacopie.
Ingresso gratuito, fino ad esaurimento posti.