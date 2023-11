Sudan: in Arabia Saudita i colloqui tra le parti in conflitto

Il comunicato dei colloqui di Gedda tra le parti sudanesi si rammarica della loro incapacità di concordare l’attuazione di un cessate il fuoco in Sudan

Proseguono i colloqui in Arabia Saudita tra le parti in conflitto in Sudan anche se la pace è ancora lontana.Il Regno saudita, gli Stati Uniti e l’Autorità intergovernativa per lo sviluppo, IGAD, in qualità di rappresentanti congiunti dell’Unione africana e dell’IGAD e di facilitatori dei colloqui ‘Gedda 2’, fanno da garanti alle trattative.

Per questo hanno annunciato l’impegno delle forze armate sudanesi e delle forze di supporto rapido, che dovranno adottare misure per facilitare una maggiore assistenza umanitaria ed attuare misure di rafforzamento della fiducia.

Secondo una dichiarazione pubblicata dall’agenzia di stampa saudita ‘Spa’, i lavori nei colloqui di Gedda si concentrano su argomenti specifici per sveltire la consegna di aiuti umanitari e per raggiungere un cessate il fuoco e altre misure di rafforzamento della fiducia in preparazione alla cessazione permanente del conflitto e delle ostilità in Sudan.

Alla luce della ‘Dichiarazione di Gedda per la protezione dei civili in Sudan’, emessa l’11 maggio 2023, sia le Forze Armate sudanesi che le Forze di supporto rapido si impegnano a rispettare i seguenti parametri:

1 – Impegnarsi in un meccanismo umanitario congiunto guidato dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari per affrontare gli ostacoli alla consegna degli aiuti umanitari.

2 – Identificare punti di contatto per facilitare il passaggio e il transito degli operatori umanitari.

3 – Attuare misure di rafforzamento della fiducia.

4 – Stabilire un meccanismo di comunicazione tra i leader delle Forze Armate sudanesi e le Forze di Supporto Rapido.

5 – Detenzione degli evasi dalle carceri.

6 – Migliorare il contenuto dei comunicati emessi da entrambe le parti e ridurre la durezza del linguaggio mediatico.

7 – Agire contro le parti che provocano l’escalation e alimentano il conflitto.

Queste procedure devono essere attuate in parallelo. Le due parti hanno confermato il loro obbligo individuale a facilitare il passaggio degli aiuti umanitari ad entrambe le parti.

Secondo la dichiarazione: