Sudan: Arabia Saudita impegnata per tregua

Lo dice il Delegato saudita al Consiglio di sicurezza dell’ONU

L’Arabia Saudita ha sottolineato l’importanza che le parti aderiscano all’armistizio in Sudan. Lo ha fatto tramite il suo rappresentante permanente presso le Nazioni Unite, l’Ambasciatore Abdulaziz Al-Wasel.Al-Wasel ha tenuto un discorso alla sessione del Consiglio di sicurezza tenutasi sul Sudan, affermando che il Regno è impegnato con tutti i partner per stabilizzare l’armistizio in Sudan. Riad ha apprezzato la cooperazione delle parti sudanesi per facilitare l’evacuazione dei civili.

Il delegato sudanese alle Nazioni Unite, l’Ambasciatore Al-Harith Idris, ha asserito che le forze armate stanno perseguendo una politica di riduzione al minimo delle vittime civili e che l’esercito sudanese è impegnato nell’armistizio nonostante la sua violazione imputata all’altra parte.

Durante un discorso ad una sessione di emergenza del Consiglio di sicurezza sul Sudan,

Idris ha aggiunto che le forze armate sono desiderose di proteggere la sede diplomatica dalle minacce dei ribelli.

Ha inoltre parlato della necessità di condannare le forze ribelli per il loro dispiegamento nelle città e il loro minaccia per i civili e sottolineato che le forze armate hanno contribuito all’evacuazione di cittadini di molti paesi sotto minacce note, ribadendo che la soluzione dovrebbe essere lasciata ai sudanesi.

Ha chiarito, infine, che il suo Paese rifiuta le interferenze esterne e che il Sudan dà al vicinato e alla regione la leadership nell’affrontare la sua crisi.

L’inviato speciale delle Nazioni Unite in Sudan, Volker Peretz, ha parlato della tregua. Ha affermato che l’accordo di cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti in Sudan sembra finora reggere in alcune aree. Ma non vi è alcuna indicazione che le due parti in guerra siano disposte a negoziare seriamente, il che indica che ognuno di loro crede di poter ottenere una vittoria militare sull’altro.

La delegata statunitense alle Nazioni Unite, Linda Thomas Greenfield, ha aggiunto che le violenze in Sudan devono cessare immediatamente e che il popolo sudanese merita la nostra attenzione.