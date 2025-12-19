Successo per ‘PerCorsa di Salute 2025’

8 tappe per sensibilizzare e prevenire le patologie respiratorie croniche, 350 partecipanti, 193 screening gratuiti

Otto staffette in sei regioni, 350 partecipanti e decine di screening fatti.

Sono i risultati della seconda edizione di ‘PerCorsa di Salute’, campagna di sensibilizzazione, prevenzione, screening e sport dedicata a pazienti con patologie respiratorie croniche, ai loro familiari e alla popolazione generale.

L’iniziativa, ideata e promossa da Respiriamo Insieme – APS in collaborazione con APACS APS e in partnership con Cittadinanzattiva e Global Allergy & Airways Patient Platform, ha visto 8 giornate di incontri in Centri ospedalieri, corse a staffette e stes gratuiti, per promuovere la salute e il benessere delle persone affette da patologie respiratorie croniche, con particolare riferimento a soggetti con asma, asma grave, granolomatosi eosinofila con poliangioite, broncopneumopatia cronica ostruttiva, poliposi nasale e bronchiectasie, per informare circa la corretta prevenzione vaccinale, migliorare e promuovere una diagnosi tempestiva e una corretta gestione delle patologie, promuovere corretti stili di vita e i benefici dell’attività fisica, stimolare la partecipazione e la socializzazione per ridurre l’isolamento sociale.

‘PerCosa’ ha preso il via ad aprile a Pescara poi ha fatto tappa ad Avellino, Napoli, Bari, Cosenza, Enna e Nicosia (EN), per concludersi a Cagliari a inizio dicembre.

L’edizione 2025 di ‘PerCorsa di Salute’ ha coinvolto 8 centri specialistici, con 350 persone partecipanti. Sono state svolte 193 spirometrie gratuite, a 41 persone è stato consigliato un approfondimento in ospedale.

Simona Barbaglia, Presidente di Respiriamo Insieme, spiega: