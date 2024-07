Successo per il convegno ‘Pianeta Imprese: la TV delle PMI’

Riceviamo e pubblichiamo.

Grande interesse per il convegno – dibattito organizzato per presentare una nuova TV sul web e su digitale terrestre interamente dedicata alle piccole e medie imprese.

Protagonista la neonata HBBTV ‘Pianeta Imprese: la TV delle PMI’.

L’evento si è svolto presso il complesso turistico di Monte di Procida (NA) ‘Al Chiar di Luna’ nel cuore dei Campi Flegrei, lunedì 29 luglio.

L’iniziativa è stata promossa dal Gruppo Imprenditoriale HAC, attivo nella consulenza aziendale, che ha affidato all’agenzia Alma l’organizzazione di una serie di appuntamenti, a Napoli, Roma e Milano.

Un programma corposo, finalizzato a tenere alta l’attenzione sul tema delle PMI, un valore aggiunto del sistema-paese.

Fra gli ospiti del dibattito moderato dal giornalista Giuseppe Giorgio, la professoressa Filomena Buonocore, Professore Ordinario di Organizzazione Aziendale presso l’Università degli Studi di Napoli Parthenope, il professore e giornalista internazionale Massimo Lucidi, il giornalista de Il Denaro Enzo Senatore e il Presidente della BCC Napoli Amedeo Manzo.

Il Presidente della BCC di Napoli Amedeo Manzo ha dichiarato:

Ritengo di grande importanza arricchire l’informazione, in particolare per un settore come quello delle piccole e medie imprese che sulla comunicazione fondano un pezzo rilevante dello sviluppo delle proprie economie.

Per questo motivo, ho ritenuto interessante partecipare alla presentazione di questa nuova piattaforma streaming dedicata a quelle che rappresentano il fulcro centrale dell’economia dei nostri i territori a fianco dei quali noi siamo convintamente affinché possa svilupparsi la nostra economia e crescere la nostra comunità.