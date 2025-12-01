Successo per il Congresso Internazionale ‘Ambulatorio dei Sani’

La rivoluzione della prevenzione attiva passa da Salerno

Si è concluso con grande partecipazione e un ampio consenso scientifico il Congresso Internazionale ‘Ambulatorio dei Sani: Prevenzione Attiva e Rigenerazione Cellulare’, svoltosi sabato scorso a Salerno presso l’Hotel Polo Nautico, promosso dalla DD Clinic Foundation ETS e da SIBA, con il patrocinio della Fondazione Italiana Biologi, FIB, SIRNA, e la collaborazione della Sbarro Health Research Organization, SHRO, di Philadelphia.

La giornata ha rappresentato un momento di confronto di altissimo profilo, riunendo ricercatori, clinici e professionisti della salute attorno a una visione condivisa: costruire la salute prima della malattia, attraverso la sinergia tra biologia molecolare, nutrizione, epigenetica e neuroscienze.

Il contributo del prof. Philippe lagarde

Tra i momenti più attesi dell’evento, ha riscosso eccezionale interesse la relazione del prof. Philippe Lagarde, oncologo dell’Università di Parigi e figura di riferimento internazionale per l’oncologia integrata e la nutraceutica applicata alla cura e alla prevenzione del cancro.

Da oltre quarant’anni il prof. Lagarde lavora accanto ai pazienti oncologici con un approccio innovativo, capace di coniugare medicina convenzionale e strategie complementari volte a migliorare la qualità della vita, ridurre la tossicità dei trattamenti e potenziare la risposta dell’organismo.

La sua esperienza lo ha portato a indagare in profondità le correlazioni tra malattia oncologica, alimentazione e carenze vitaminiche e minerali, aprendo la strada a una nuova concezione di prevenzione attiva basata sull’uso razionale di integratori naturali e sulla personalizzazione nutrizionale.

La sua partecipazione ha rappresentato un valore aggiunto per il congresso, offrendo una testimonianza autorevole e concreta di ciò che significa, oggi, fare medicina integrata: non un’alternativa, ma un completamento scientificamente fondato delle terapie tradizionali, capace di migliorare la vita delle persone e di restituire centralità al paziente.

Un cambio di paradigma

Il prof. Andrea Del Buono, responsabile scientifico dell’evento, ha dichiarato:

Questo congresso ha dimostrato che la medicina del futuro non sarà mai una disciplina isolata, ma un ecosistema di saperi che dialogano come nella visione umana e scientifica dell’oncologia integrata del prof. Lagarde. La prevenzione è un atto di responsabilità verso noi stessi, non possiamo più limitarci a rincorrere la malattia: dobbiamo imparare a leggere il linguaggio delle cellule, a sostenere i processi vitali prima che si alterino. È questo oggi il vero senso della medicina di precisione: dare alle persone gli strumenti per vivere più a lungo e meglio. La medicina del futuro non dovrà limitarsi a trattare la patologia, ma imparare a leggere i segnali biologici che la precedono, intervenendo sui processi cellulari attraverso nutrizione personalizzata, analisi metabolomiche e strategie di longevità consapevole.

Una partecipazione ampia e trasversale

Le numerose relazioni – dal microbioma alla metabolomica, dall’epigenetica alle neuroscienze, dalla nutrigenetica alle strategie per il dolore cronico – hanno offerto un quadro completo delle nuove frontiere della medicina di precisione.

La grande affluenza di professionisti – medici e biologi ma anche operatori del settore farmaceutico – ha testimoniato la crescente sensibilità verso un modello di salute fondato sulla consapevolezza, sulla prevenzione e sulla personalizzazione.

Del Buono ha concluso: