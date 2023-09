Successo per il concerto ‘Le Meraviglie dell’orchestra saudita’

Al Metropolitan Opera House di New York City la terza tappa del tour mondiale

Domenica 17 settembre, la Commissione musicale saudita ha presentato il concerto ‘Le Meraviglie dell’orchestra saudita’ nell’ambito di un ambizioso tour globale in collaborazione con la Commissione saudita per il teatro e le arti dello spettacolo.

L’evento, che si è svolto a New York, è stato ospitato presso l’iconica Metropolitan Opera House – The Met – un punto di riferimento culturale situato nel cuore della città.

Unendo talenti musicali provenienti da tutta l’Arabia Saudita e dagli Stati Uniti, questo spettacolo esclusivo è stato una straordinaria dimostrazione di fusione artistica e di costruzione di ponti culturali.

In primo luogo, l’Orchestra e il Coro nazionali sauditi sono saliti sul palco, in armonia con l’ensemble saudita di arti performative, per presentare la musica e la danza tradizionali saudite.

Dopo questa dimostrazione culturale, gli artisti del jazz americano, i Dizzy Gillespie All-Stars, si sono uniti in un segmento orchestrale unico nel suo genere per creare un’avvincente miscela di musica che ha celebrato la capacità di questa forma d’arte di trascendere le barriere culturali e linguistiche.

Questo show spettacolare ha visto la partecipazione di oltre ottanta musicisti appositamente selezionati dall’Orchestra e dal Coro nazionali sauditi, che si sono uniti per una serata eccezionale.

Durante la serata, questi artisti hanno deliziato il pubblico con una fusione accuratamente curata di melodie saudite, tra cui l’esecuzione di cinque distinte interpretazioni artistiche: Rubsh, Liwa, Majrour, Samri e Al-Khatwa.

La selezione curata di colonne sonore iconiche saudite ha illuminato l’essenza del patrimonio musicale del Regno e ha messo in luce il modo in cui la fusione armoniosa di elementi diversi con i nostri giorni può ancora rendere omaggio alla sua eredità senza tempo.

La serata è stata accompagnata da esibizioni visive di sessanta membri delle arti dello spettacolo saudite, che hanno intessuto un intricato arazzo visivo che ha onorato e celebrato secoli di tradizione saudita.

Terza tappa del tour mondiale ‘Le Meraviglie dell’orchestra saudita’, questa esibizione musicale ospitata al Metropolitan Opera House di New York è stata una delle tante che si svolgeranno in futuro e che metteranno in luce l’eccellenza della composizione musicale e delle arti dello spettacolo saudite.

Anche se le esibizioni si sono svolte per una sola notte, la promozione dello scambio culturale mira a collegare le comunità locali e globali per le generazioni.