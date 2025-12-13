Successo nel Municipio XIII di Roma per ‘La Notte Bianca delle Fiabe’

Una notte che ha fatto sognare grande e piccini

Riceviamo e pubblichiamo.

Sono stati 373 i nidi e le scuole dell’infanzia di Roma che giovedì 11 dicembre hanno animato ‘La Notte Bianca delle Fiabe’ organizzata dall’Assessorato Scuola capitolino.

Luci soffuse, soffitti di stelle, catene luminose, cuscinoni a terra, lucine ad indicare ai bambini la via nelle loro sezioni e un’atmosfera magica e surreale ha accolto bambini e genitori che a bocca aperta, con il cuore in gola e gli occhi pieni di meraviglia hanno vissuto una serata indimenticabile.

Nutrita la partecipazione nelle scuole e nei nidi del XIII Municipio, Aurelio.

Le letture scelte dalle educatrici e dalle insegnanti sono state accompagnate da musiche di sottofondo e da scenari fantastici allestiti nei nidi e nelle scuole che hanno aderito: Orizzonte, Polo 06 Gianni Rodari, I Cuccioli, Albero d’Oro, Alfieri, Manetti, Cielo Stellato e Assonido.

Una notte che ha fatto sognare grande e piccini e che ha fortificato il legame tra i servizi 0 – 6 e il territorio, ricordando a tutti la passione, la competenza, la professionalità e la visione dell’educazione e della pedagogia delle educatrici ed insegnanti del Comune di Roma.