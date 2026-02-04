Successo al Centro Alti Studi della Difesa per Congresso Nazionale AMMI

Importante momento di confronto interdisciplinare

Con ampia partecipazione si è svolto martedì 3 febbraio 2026, al Centro Alti Studi della Difesa, CASD, di Palazzo Salviati, in piazza della Rovere 83, a Roma, il Congresso Nazionale dell’Associazione Nazionale Magistrati Militari, AMMI, presieduta dal Dott. Filippo Verrone.

Il Convegno, ospitato grazie alla cortese disponibilità del Generale di Corpo d’Armata Stefano Mannino, Presidente del Centro Alti Studi della Difesa – Scuola Superiore Universitaria a Ordinamento Speciale della Difesa – ha affrontato un tema di grande attualità e rilevanza strategica: ‘Nuove forme di manifestazione del conflitto armato e stato di guerra occulto: inadeguatezza dell’attuale quadro normativo a fronteggiare le ostilità oltre i confini nazionali’.

I lavori congressuali si sono aperti con i saluti istituzionali del Generale Stefano Mannino, mentre la moderazione dell’intera mattinata è stata affidata al Dott. Roberto Galasso, Magistrato Segretario dell’AMMI.

Nel corso del Convegno sono intervenuti autorevoli relatori del mondo accademico e della magistratura militare, che hanno offerto un’analisi approfondita delle nuove dimensioni del conflitto armato e delle criticità dell’attuale assetto normativo:

• Prof. Eduardo Savarese, Professore ordinario di Diritto Internazionale presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, ha trattato il tema ‘Minacce e reazioni ibride: l’uso della forza tra principi e prassi recenti’;

• Prof. Antonio Vallini, Professore ordinario di Diritto Penale presso l’Università di Pisa, è intervenuto su ‘Crimini di guerra e limiti dell’ordinamento italiano’;

• Dott. Antonio Sabino, Procuratore militare della Repubblica presso il Tribunale Militare di Roma, ha approfondito ‘Le funzioni di comando nell’attuale contesto internazionale’.

Particolarmente seguita la tavola rotonda, moderata nella sessione pomeridiana, dalla Giornalista Rai Grazia Graziadei, alla quale hanno partecipato:

• Greta Cristini, Analista geopolitica;

• Prof. Luigi Daniele, Professore associato di Diritto Internazionale presso l’Università del Molise;

• Generale Luciano Portolano, Capo di Stato Maggiore della Difesa.

Il Presidente dell’AMMI, Dott. Filippo Verrone, ha espresso un sentito ringraziamento, a nome dell’Associazione, al Generale Luciano Portolano, intervenuto in presenza, per il contributo di altissimo profilo offerto sui temi delle missioni militari italiane all’estero, con particolare riferimento alla missione UNIFIL in Libano, che in passato lo ha visto Comandante della Missione.

Nel suo intervento conclusivo, il Presidente Verrone ha sottolineato come il Congresso abbia rappresentato un importante momento di confronto interdisciplinare, volto a evidenziare l’urgenza di un adeguamento del quadro normativo nazionale e internazionale alle nuove forme di conflittualità, sempre più ibride, asimmetriche e spesso prive di una formale dichiarazione di guerra.

L’Associazione Nazionale Magistrati Militari rinnova infine il proprio ringraziamento al Centro Alti Studi della Difesa per l’ospitalità e a tutti i relatori e partecipanti per il contributo scientifico e istituzionale che ha reso il Congresso un’occasione di alto valore culturale e professionale.

Il Congresso si è concluso con l’impegno condiviso a proseguire il dibattito avviato, promuovendo ulteriori momenti di studio e approfondimento, nella consapevolezza che l’evoluzione dei conflitti impone risposte normative e istituzionali all’altezza delle nuove sfide globali.