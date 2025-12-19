Successo a Caserta per il contest ‘500 gourmet, il motore dei sapori’

Scuola, impresa, associazionismo, insieme per la crescita del territorio

Mettere insieme il talento dei giovani, la buona impresa che si integra con i territori, la bellezza romantica della FIAT 500: sono questi gli ‘ingredienti’ del progetto ‘500 gourmet, il motore dei sapori’ di cui giovedì 18 dicembre – si è svolto l’evento conclusivo che ha visto protagonisti gli allievi dell’alberghiero Galileo Ferraris di Caserta, i Supermercati Piccolo, e l’associazione 500 FIAT club Italia, coordinamento di Caserta.

Cinque le squadre di ‘alunni – chef’, denominate allegramente ‘brigate’, che si sono sfidate a colpi di piatti innovativi.

In particolare, la brigata Bianco Aurora, quella ‘Verde Speranza’ e, ancora, ‘Rosso Corallo’, ‘Giallo Positano’ e ‘Nero di Seppia’.

Ciascun piatto, è stato abbinato ad un colore di una 500. Un contest gastronomico che si è sviluppato in prima battuta sui social, e poi live, culminando con il pranzo finale – tenutosi presso la Sala ricevimenti della scuola, alla presenza di ospiti di rilievo anche in veste di giudici.

A vincere – alla fine – è stata la brigata ‘Nero di Seppia’, che ha dedicato il successo a Giuseppe, un compagno prematuramente scomparso

La Dirigente scolastica dell’Istituto alberghiero Galileo Ferraris, Fabiola Del Deo, ha dichiarato:

È stata una giornata indimenticabile, che credo abbia lasciato un segno indelebile in tutti. Un grazie all’imprenditore Michele Piccolo per la sua sensibilità e la vicinanza. Un grazie a 500 FIAT Club Italia, che ci ha fatto sognare, ma il grazie più grande va ai miei alunni che ci danno fiducia che un mondo migliore è possibile.

L’imprenditore Michele Piccolo ha aggiunto:

È stata un’esperienza unica vedere tanti giovani che si impegnano con passione e talento ci spinge ancor di più a proseguire nella nostra azione di sostegno ai progetti in collaborazione con le scuole per garantire percorsi di crescita e formazione.

Domenico Filippella, referente regionale di FIAT 500 Club Italia: