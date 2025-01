Subiaco (RM), il cordoglio di Rocca per scomparsa del Sindaco Petrini

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Sono addolorato per l’improvvisa scomparsa di Domenico Petrini, Sindaco di Subiaco.

In questi anni ho potuto conoscerne l’amore viscerale e appassionato per il suo territorio, per la politica intesa come servizio, per il bene comune.

Alla comunità di Subiaco giungano i più sinceri sentimenti di cordoglio e di partecipazione per questo lutto così doloroso.