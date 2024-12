Subiaco Capitale italiana del Libro 2025: felicitazioni di Borgonzoni

Riceviamo e pubblichiamo.

La Cultura come inesauribile motore di sviluppo dei nostri territori.

Riconoscimenti prestigiosi e ambiti come quello conferito oggi a Subiaco danno infatti un ulteriore impulso alla crescita in chiave culturale delle comunità, promuovendone e valorizzandone a livello nazionale e non solo il patrimonio.

Congratulazioni alla Capitale italiana del Libro 2025 e complimenti alle città finaliste per i progetti di candidatura, tutti di alto valore.