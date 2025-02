Il servizio della web TV del Comune di Napoli

Sessantuno studenti dell’Istituto tecnico per il turismo Giustino Fortunato di Napoli hanno cominciato oggi il loro tirocinio negli infopoint cittadini.

L’iniziativa rientra nel progetto ‘Competenze per la città’ con cui le scuole superiori napoletane possono candidare i loro studenti per un periodo di apprendistato in alcuni servizi del Comune di Napoli.