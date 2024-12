Studenti Conservatorio di Musica San Pietro a Majella premiati da AREC

Oliviero: Da AREC importanti iniziative per il mondo giovanile

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Campania.

Sono stati consegnati, stamani, nella Sala ‘Caduti di Nassiriya’ della Sede del Consiglio Regionale della Campania, i Premi a studenti particolarmente meritevoli del Conservatorio di Musica ‘San Pietro a Majella’, nell’ambito della IX Edizione dell’iniziativa promossa dall’Associazione Regionale Ex Consiglieri.

Hanno partecipato il Presidente di AREC, Carmine Iodice, i Vicepresidenti Francesco Bianco e Ferdinando Morra, il Segretario Tesoriere, Vincenzo Cappello, il Presidente del Consiglio Regionale della Campania, Gennaro Oliviero, il Vicedirettore del Conservatorio di San Pietro a Majella, Carlo Mormile.

I cinque studenti risultati vincitori, secondo le valutazioni della Commissione composta da componenti del Conservatorio e di AREC, sono: per la Categoria ‘Canto’, D’Abruzzo Alessia Rosa e Wakeman Mary Catherine; per la categoria ‘Strumentisti’, Barra Riti ed Esposito Lorenzo; per la categoria ‘Studente distintosi particolarmente – II edizione premio speciale intitolato a ‘Giogiò Cutolo”, Attore Francesco.

Nel corso del suo intervento, il Presidente Oliviero ha sottolineato l’importanza del lavoro svolto da AREC

particolarmente nel raccordo tra la storia e le attività del Consiglio regionale ed il mondo giovanile, nella trasmissione della conoscenza dell’istituzione e nella formazione su fondamentali temi, come quello costituzionale;

il Presidente di AREC Iodice ha evidenziato:

La musica fa parte della storia, della cultura, della tradizione della Campania e, per questo, l’iniziativa di AREC rivolta agli studenti del Conservatorio di San Pietro a Majella vuole essere uno strumento per valorizzare il loro impegno e, nel contempo, ciò che tale antica istituzione rappresenta per Napoli e per la Campania.

Il Vicepresidente Bianco ha aggiunto:

AREC è impegnata a promuovere l’approfondimento di importanti temi, come quello della conoscenza delle Istituzioni dell’Unione europea, della Costituzione italiana e della tradizione culturale campana e attraverso queste iniziative rivolte ai giovani intendiamo favorire il loro avvicinamento al Consiglio regionale e stimolare la partecipazione democratica.

Infine, il Vicedirettore Mormile ha espresso