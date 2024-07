Studente di Portici (NA) in finale al Premio Chiara Giovani 2024

Leonardo Varriale, 20 anni, è l’unico rappresentante della Campania tra i finalisti

Riceviamo e pubblichiamo.

Leonardo Varriale, di Portici (NA) 2004, studente universitario è finalista al Premio Chiara Giovani 2024, sezione del rinomato Premio letterario ‘Piero Chiara’, fondato nel 1989, maggior concorso italiano dedicato al racconto, riservata a concorrenti italiani e svizzeri tra i 15 e i 20 anni d’età.

Per l’edizione di quest’anno, i partecipanti dovevano cimentarsi nella scrittura di un racconto breve dalla traccia ‘Stupore’. La partecipazione è stata eccezionale, con 210 racconti pervenuti alla segreteria del Premio da tutta Italia e dal Canton Ticino.

La Giuria tecnica, presieduta da Mario Calabresi, scrittore e vincitore del Premio Chiara 2023, e composta da Michele Airoldi, docente Liceo Cavalieri di Verbania, Andrea Bianchetti, docente CPC Lugano e CPT Bellinzona, Cristina Boracchi, dirigente Liceo Crespi Busto Arsizio, Davide Circello, docente Liceo Lugano 1, Salvatore Consolo, ispettore scolastico per la Lombardia, e Alessandro Guglielmi, giornalista Varesenews, ha selezionato 31 finalisti, tra cui appunto il suddetto.

Il racconto con cui Leonardo è giunto in finale s’intitola ‘Cornice’.

Sinossi Un ragazzo vive con la famiglia in una piccola casa. È una casa ambigua e folle, come lo è d’altronde la sua stessa famiglia. La fragilità della realtà gli si mostrerà interamente quando la follia del quotidiano diverrà tragedia.

Come di consueto, i racconti finalisti sono raccolti in un volume pubblicato a cura dell’Associazione Amici di Piero Chiara. Questo volume viene inviato ai 150 membri della Giuria dei Lettori, i quali votano per stabilire la graduatoria finale dei premiati.

Il libro sarà disponibile nelle migliori librerie del Varesotto e del Canton Ticino, oltre che agli eventi autunnali del Festival del Racconto 2024 e per i soci Amici di Piero Chiara.

I finalisti saranno ospiti del Premio in un evento a loro dedicato che si terrà il 29 settembre alle ore 16:00 presso la Sala Montanari in Varese.

La premiazione finale, dove verranno rivelati i vincitori e gli assegnatari dei premi, avrà luogo domenica 20 ottobre alle ore 17:00 presso le Ville Ponti in Varese, in concomitanza con la finale del Premio Chiara ‘maggiore’, a cui concorrono quest’anno Helena Janeczek con ‘Il tempo degli imprevisti’, Guanda, Santo Piazzese con ‘Sei casi per Lorenzo La Marca’, Sellerio, e Veronica Raimo con ‘La vita è breve, eccetera’, Einaudi.

Il Presidente di Giuria, Mario Calabresi, ha così commentato: