strudel-di-frittata

Ingredienti

6 uova

60 grammi di formaggio grattugiato

200 grammi di scamorza

200 grammi di prosciutto cotto

40 grammi di burro

Sale q.b.

Pepe q.b.

Procedimento

Si tratta di un secondo veloce da preparare, molto adatto a serate in cui abbiamo poco tempo per cucinare.

In una ciotola sbattiamo le uova con il formaggio, il sale e il pepe.

In una padella facciamo sciogliere il burro e facciamo cuocere la nostra frittata girandola quando è il momento.

La lasciamo un attimo raffreddare, la mettiamo su un piano di lavoro, stendiamo uno strato di cotto e la scamorza tagliata abbastanza sottile.

Arrotoliamo il tutto e guarniamo, se piace, con dei pomodorini freschi o leggermente appassiti in padella.

Tagliamo delle rondelle dello spessore di poco meno di un dito.

Possiamo sia gustarla fredda che calda.

Nel primo caso la lasciamo riposare in frigo, nel secondo la facciamo scaldare nel forno preriscaldato a 180 gradi per cinque minuti.

Le alternative, come sempre, sono relative al gusto.

Possiamo sostituire il burro con olio evo, la scamorza con del formaggio filante o con del fiordilatte, l’importante è che non si tratti di latticini con molto latte perché altrimenti bagnerebbero i nostri rotoli rendendoli molli.

Volendo possiamo aggiungere della rucola.

Abbiniamo un Vermentino.

Buon appetito!