‘Stremate… ultimo atto?’ al Teatro Golden

In scena dal 23 febbraio al 3 marzo a Roma

Va in scena a grande richiesta, dal 23 febbraio al 3 marzo, al Teatro Golden di Roma, ‘Stremate… ultimo atto?’, tragicomico spettacolo scritto da Giulia Ricciardi e diretto da Patrizio Cigliano.

Si tratta della quinta parte della fortunatissimaSaga Teatrale delle ‘Stremate’, ‘Parzialmente Stremate’, ‘Stremate dalla Luna’, ‘Le Bisbetiche Stremate’, ‘Tre Stremate e un maggiordomo’, ‘Stremate… ultimo atto?’, cinque spettacoli campioni di incasso nelle stagioni romane dal 2015 al 2019, replicati in un inedito ‘tour romano’ che ne ha confermato il successo – a suon di doppie, triple e sold out.

La Saga intera è un riuscito esempio di teatro brillante al femminile e un acclamato esempio di ‘teatro seriale’: pur non essendo necessariamente da seguire in ordine cronologico, i 5 spettacoli raccontano le vite paradossali ed esilaranti delle stesse tre protagoniste.

Tutta la saga indaga con grande onestà e una giusta dose di cattiveria nel complicato mondo della donna di oggi. Ne mette in mostra gli aspetti più intimi ma nel contempo più quotidiani. È uno spaccato di verità spietate, grottesche, esilaranti, che nascondono tutta la fragilità, la forza, il divertimento e la profondità delle donne.

Nei precedenti ‘capitoli’ della saga, si affrontano le caratteristiche di tre over quarantenni sull’orlo di una crisi di nervi, soprattutto per colpa degli uomini; ma anche della vita adulta, che in qualche maniera, non le ha soddisfatte del tutto.

Dubbi, crisi, schermaglie, rappresentazioni di umori palpitanti e di frenesie goliardiche, nel ricordo delle grandi aspettative della giovinezza.

Aspettative tradite o raggiunte? Tre donne che nascondono le loro paure, rifugiandosi in una comicità violenta e spassosa, tra Almodòvar, Woody Allen e Totò.

Lo stile della Ricciardi conferma una narrazione cinematografica, sostenuta da un grande ritmo registico, e molto ‘chiacchierata’, come chiacchiererebbero tre amiche sincere, tra un battibecco e una risata.

In ‘Stremate… ultimo atto?’, si va oltre, perché in questo ‘capitolo’ c’è molto spazio, tra una risata e l’altra, per andare in profondità davvero, perché le tre amiche, questa volta sono vecchie, in una casa di riposo, e ancora ‘amiche per la pelle’… ma piene di acciacchi, di vuoti di memoria, e soprattutto dolorosamente sole.

Fingono serenità, allegria, leggerezza, ma in tutte e tre è ora evidente la parabola discendente della vita, il bilancio di un’esistenza che volge al termine. Tuttavia, anche in questa modalità ‘anziana’ non hanno perso la loro verve battagliera, grottesca, esilarante.

E questa volta, c’è anche di mezzo un giallo, di cui è artefice la misteriosa ‘governante’ della casa di riposo, che a sua volta nasconde altri segreti.

Un testo sincero ed esilarante, ma anche molto toccante nella sua forte linea ‘esistenziale’, per raggiungere una verità agrodolce che apre lo spettro emotivo a tutte le donne, che troveranno nelle protagoniste un po’ di loro stesse, delle loro mamme e delle loro nonne, e che entrerà nel cuore anche agli uomini, sempre molto distratti nel capire le donne che hanno a fianco.

In scena, a dare corpo e voce alle divertenti verità nascoste delle donne, un cast collaudatissimo da anni di spettacoli, formato da quattro note attrici: Milena Miconi, Beatrice Fazi, Giulia Ricciardi, Marta Zoffoli.

Un poker di talenti comici che garantisce uno spettacolo esilarante e intelligente, sostenuto dalla precisa regia di Patrizio Cigliano, noto e pluripremiato teatrante italiano.

Orari spettacoli

mercoledì, giovedì, venerdì ore 21:00

sabato ore 17:00 e 21:00

domenica ore 16:00 e 18:30

Prezzi biglietti

intero €30,00

ridotto €25,00

Botteghino

Via Taranto, 36

00182 – Roma

telefono / WhatsApp 06-70493826

mail info@teatrogolden.it