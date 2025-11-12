‘Strega Bistrega’ al Centrale Preneste Teatro

In scena a Roma il 16 novembre

Riceviamo e pubblichiamo.

Ancora un appuntamento della rassegna per grandi e bambini ‘Infanzie in gioco’ in programma a Centrale Preneste Teatro, via Alberto da Giussano, 58 a Roma: domenica 16 novembre alle 16:30 va in scena lo spettacolo ‘Strega Bistrega’ della Compagnia Ruotalibera Teatro, liberamente ispirato alla fiaba ‘Il bambino nel sacco’ dalla raccolta di fiabe popolari di Italo Calvino.

Il testo è di Fabio Traversa, la regia di Fabio Traversa con la collaborazione di Tiziana Lucattini, l’interpretazione è affidata a Valentina Greco e Fabio Traversa e, in video, a Dawid J. W. Rocca.

La protagonista dello spettacolo è Strega Bistrega, una strega ostinatamente ignorante, una sopravvissuta di una tradizione stregonesca antica e superata. Deve trovare da mangiare e non è facile. C’è una figlia, Margherita Margheritone, ignorante anche lei, ma curiosa.

Esistono altri esseri al mondo? Bambini? E come sono fatti? Forse possono diventare un pasto invitante. Ma se già il bambino in tutte le fiabe è preda inafferrabile, in questa storia lo è ancora di più.

Adatto dai 3 ai 10 anni. Il costo del biglietto è di 7 euro.

Acquisto esclusivamente online su www.centraleprenesteteatro.it/calendario-eventi o in biglietteria il giorno dello spettacolo dalle ore 16:00 previa disponibilità dei posti.

‘Strega Bistrega’

di Ruotalibera Teatro

Testo e regia Fabio Traversa

Con Valentina Greco nella parte di Margherita Margheritone, Dawid J. W. Rocca in video nella parte di Pierino Pierone e Fabio Traversa nella parte della Strega Bistrega

Collaborazione alla regia Tiziana Lucattini

Scene Francesco Persico

Costumi Valentina Bazzucchi

Disegno luci Martin Beeretz

Riprese e regia video Fabio Traversa

Postproduzione Lucia De Amicis

Organizzazione e promozione Serena Amidani e Paola Meda

Grazie a Nicoletta Stefanini che ci ha fatto scoprire la fiaba ‘Il bambino nel sacco’ dalla raccolta di fiabe popolari di Italo Calvino, a cui questa storia si ispira. Grazie a Monica Wasiulevska e ad Erminio Angeloni per la loro collaborativa presenza sul set.