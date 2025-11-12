‘Strega Bistrega’ al Centrale Preneste Teatro

In scena a Roma il 16 novembre
Ancora un appuntamento della rassegna per grandi e bambini ‘Infanzie in gioco’ in programma a Centrale Preneste Teatro, via Alberto da Giussano, 58 a Roma: domenica 16 novembre alle 16:30 va in scena lo spettacolo ‘Strega Bistrega’ della Compagnia Ruotalibera Teatro, liberamente ispirato alla fiaba ‘Il bambino nel sacco’ dalla raccolta di fiabe popolari di Italo Calvino.
Il testo è di Fabio Traversa, la regia di Fabio Traversa con la collaborazione di Tiziana Lucattini, l’interpretazione è affidata a Valentina Greco e Fabio Traversa e, in video, a Dawid J. W. Rocca.
La protagonista dello spettacolo è Strega Bistrega, una strega ostinatamente ignorante, una sopravvissuta di una tradizione stregonesca antica e superata. Deve trovare da mangiare e non è facile. C’è una figlia, Margherita Margheritone, ignorante anche lei, ma curiosa.
Esistono altri esseri al mondo? Bambini? E come sono fatti? Forse possono diventare un pasto invitante. Ma se già il bambino in tutte le fiabe è preda inafferrabile, in questa storia lo è ancora di più.
Adatto dai 3 ai 10 anni. Il costo del biglietto è di 7 euro.
Acquisto esclusivamente online su www.centraleprenesteteatro.it/calendario-eventi o in biglietteria il giorno dello spettacolo dalle ore 16:00 previa disponibilità dei posti.
‘Strega Bistrega’
di Ruotalibera Teatro
Testo e regia Fabio Traversa
Con Valentina Greco nella parte di Margherita Margheritone, Dawid J. W. Rocca in video nella parte di Pierino Pierone e Fabio Traversa nella parte della Strega Bistrega
Collaborazione alla regia Tiziana Lucattini
Scene Francesco Persico
Costumi Valentina Bazzucchi
Disegno luci Martin Beeretz
Riprese e regia video Fabio Traversa
Postproduzione Lucia De Amicis
Organizzazione e promozione Serena Amidani e Paola Meda
Grazie a Nicoletta Stefanini che ci ha fatto scoprire la fiaba ‘Il bambino nel sacco’ dalla raccolta di fiabe popolari di Italo Calvino, a cui questa storia si ispira. Grazie a Monica Wasiulevska e ad Erminio Angeloni per la loro collaborativa presenza sul set.