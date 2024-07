Strategie territoriali Frosinone, Ciacciarelli: trasformare la città

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Dopo la recente approvazione in Giunta regionale del Lazio, abbiamo provveduto, insieme all’Assessore regionale Roberta Angelilli ed al Sindaco Mastrangeli, a presentare alla città di Frosinone i primi interventi della strategia territoriale per un valore di più di 9 milioni e 600mila euro, prima fase di un finanziamento complessivo di circa 16 milioni di euro.

Lo dichiara l’Assessore all’Urbanistica Pasquale Ciacciarelli.

L’Assessore prosegue:

In particolare, gli interventi prevedono: la valorizzazione del parco per attività di tipo didattico finalizzati alla promozione dell’identità storica legata al fiume; la messa in sicurezza aree archeologiche ‘Ponte del rio’; la valorizzazione terme romane sul fiume Cosa; il Greenway sul fiume Cosa – Metusa – Parco delle sorgenti; la Valorizzazione dei percorsi pedonali naturalistici urbani; la Riqualificazione Parcheggi via Licino Recine; PUMS riqualificazione parcheggi via Maria; la Porta del Parco Cosa: dalla foresta urbana del Parco La Fontaine al percorso fluviale; TPL acquisto bus elettrici – potenziamento PNRR; lo Sviluppo di infrastrutture e servizi digitali per la PA e la collettività; l’Elaborazione strategia territoriale.

Si conferma, quindi, il grande lavoro di sinergia portato avanti con il Comune di Frosinone e che consentirà alla città stessa di avviare importanti progettualità per il pieno sviluppo e valorizzazione del proprio assetto urbano con conseguente positive sotto il profilo della crescita socio – economica dell’intero comprensorio interessato.

Ringrazio il Presidente Rocca e l’Assessore Angelilli per il costante lavoro che ha consentito questo importante risultato.